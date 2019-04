REJVikend

Ne veste kam čez vikend? V K4 bo v okviru Roza serialke gostovala Tama Sumo, berlinska selektorica in stalnica v legendarnem klubu Berghain, ki se ji bodo pridružili še Splinterhouse, Kalu, Calixta in Reconceal. V Gala hali bo na prvem večeru iz serije Dive In nastopil britanski mojster drum & bassa Hugh Hardie, v Channel Zeru pa med drugim prvak novega vala pariške club in bass elektronike, Retina Set ter soustanoviteljica in kuratorka dunajske založbe Ashida Park Antonia XM.

Tama Sumo

Petek, 19. april

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Mondijale)

(21.00): ČINČIN Ljubljana: Appetizer (Alexserra)

(22.00): K4 Ljubljana: After Marihuana Marš 2019 (Krom arena: Lil Cut Wrist, 36h live, Buntai live, Gabi btb Re3600. 420 stage: LjubljanJah Vibes, Rak3ta)

(22.00): TrainStation SubArt Kranj: Fršlus vol. 12 (RoKK, DJ Fisco, Mr. Lilson, Prio, Recycleman, Veztax)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Dive In (Hugh Hardie, Klepetz, Trdee, MidAir)

ubQO4f8O8Pw

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: SUBØ: 7 Years of Bojler (Retina Set, Amblio, Antonia XM, Šuljo, KMN, Peglasus, TMA; VJ: Smech)

5z9Q-3U-kjw

(23.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Urban Divas Techno Sessions (DJ Trick-C. & Kathron)

(23.30): Moment Bar Ljubljana: Underground special (Angel Anx, Chibba, Levis, Stox, Mumyyn, Thomas)

uNPu-_0Wa8w

(23.59): Božidar Ljubljana: Stiropor pres. Interstellar Funk + Borut Cvajner (DJ set)

J0sVy0gwVvA

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Vstajenje (DJ Papi)

Sobota, 20. april

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Mariborska praln'ca-The Wash of Undead (Xavier, Nobody, Marc D'Virus, Domnq vs. Zesyara, Syndx a.k.a Syndromyc, Schranzschwester)

oOyFbM4pS8c

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Roza (Arena: Tama Sumo, Splinterhouse, Kalu. Bar: Calixta, Reconceal. VJ: 5237)

yRB8L3EKLAc

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Pure Oldies Goldies (Lisa Millett, DJ Shift, DJ Devious)

Nedelja, 21. april

(23.00): K4 Ljubljana: Techno Oldies Goldies (Techno: Ben Long, Dojaja, Veztax. Electro: Simm, Dulash)

8R-nZvrxkOs