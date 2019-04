Pritiski digitalizacije

Od 23. aprila dalje bo v Kinodvoru na ogled film Dvojna življenja francoskega režiserja Oliviera Assayasa, ki po dveh zaporednih filmih v angleščini tokrat pogled usmeri na francoski knjižni trg, med pisatelje in založnike, kjer se komično loti pritiskov digitalizacije. Gre za duhovito in pronicljivo zgodbo o seksu, lažeh in literaturi v hitro spreminjajočem se digitalnem svetu.

V filmu spremljamo Alaina, uspešnega pariškega knjižnega založnika, ki se poskuša prilagoditi digitalni revoluciji. Léonard, eden najuspešnejših avtorjev njegove založbe, mu ponuja svoj najnovejši roman, nad katerim pa Alain ni navdušen. Njegova žena je drugačnega mnenja, a so razlogi za njeno navdušenje vse prej kot poklicne narave. Da bi Alainova založba ujela korak s časom, pod svojo streho privabi Laure, privlačno strokovnjakinjo za spletno založništvo, ki nima nikakršnih pomislekov nad digitaliziranjem knjig. Ko se poklicne spletke začnejo prepletati z zasebnimi, se mora Alain dokončno odločiti, kakšna bo prihodnost njegove ugledne založbe.

"Tako kot vse tudi mene zelo zanima, kako digitalizacija spreminja naša življenja – bolje rečeno, kako se ves čas spreminja svet. V nekih drugih obdobjih je šlo za industrializacijo, parne stroje, telefon, letala in tako naprej. Danes gre za digitalizacijo. Spremembe, ki jih prinaša, postavljajo pod vprašaj prepričanja, zakoreninjena v naših najbolj dragocenih navadah, najpomembnejših vrednotah; vsi skušamo najti svoje stališče do tega, vsi smo zbegani. Narediti sem hotel lahkoten, živahen film; komedijo, ki bi se na sproščen način ukvarjala s sodobnim svetom. Če govorimo o filmu, se je največji del digitalne revolucije že zgodil. Spremenilo se je sámo bistvo medija, pa tudi način, na katerega gledamo filme. Svoje življenje sem posvetil filmu, ker imam rad veliko platno. Še vedno čutim njegovo magijo", je zapisal režiser.

Olivier Assayas, sin znamenitega francoskega scenarista in režiserja Jacquesa Rémyja, se je v devetdesetih letih uveljavil kot eden ključnih avtorjev nove generacije francoskih filmskih režiserjev. Njegov filmski talent so že na začetku osemdesetih odkrili člani uredništva znamenite francoske filmske revije Cahiers du Cinéma in ga povabili k sodelovanju. Kot soscenarist je sodeloval pri filmih režiserja Andréja Téchinéja, leta 1986 pa posnel prvenec Désordre. Mednarodno pozornost je vzbudil s filmom Paris s’eveille (1991), za katerega je prejel prestižno nagrado Jeana Vigoja. Film Nekaj je v zraku (2012) je prejel nagrado za najboljši scenarij v Benetkah, Osebna stilistka (2016) pa nagrado za najboljšo režijo v Cannesu. Njegov zadnji film Dvojna življenja je bil premierno prikazan v tekmovalnem programu beneškega festivala.

bjOR0dgPXDg