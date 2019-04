Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo mednarodno razstavo Na robu: Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929-1941), na kateri se bo predstavilo več kot 130 umetnic in umetnikov, razstavo IRWIN: Was ist Kunst Bosna in Hercegovina / Heroji 1941–1945, ki je zasnovana na interpretaciji portretov vseh narodnih herojev Bosne in Hercegovine iz časa II. svetovne vojne, koncert kultne japonske instrumentalne zasedbe Mono in domače zasedbe YGT, ki bo premierno predstavila album Sinking Ship, premiero drame ameriškega dramatika Arthurja Millerja Lov na čarovnice v režiji Janusza Kice.

Četrtek, 25. april

V Kibla Portalu Maribor bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo Karta situacije, na kateri se bodo predstavili rezidenti mednarodnega projekta Tvegaj spremembo / Risk Change, ki so dve leti potovali med različnimi lokacijami po Evropi. Razstava z vidika sedmih umetniških pozicij mapira in se odziva na zdajšnje, sicer historično kontinuirane strukturne spremembe s poudarkom na sodobnih migracijah oziroma kompleksnih ter stratificiranih oblikah človeške mobilnosti. Njihove vzroke in posledice, sprožene in pogojene z nestabilnimi geopolitičnimi razmerji moči, tehnološkim razvojem in okoljskimi spremembami, sodelujoči umetniki zaznavajo in se nanje odzivajo z uporabo raznolikih zvočnih, tekstualnih, performativnih in vizualnih strategij, na nivoju osebne, intimne ter kolektivne izkušnje. Sodelujejo: Nataša Berk, OR poiesis, name:, Simon Macuh, Eric Orbino, Vlado Repnik in Max Abend.

V Moderni galeriji Ljubljana bodo ob 20.00 odprli mednarodno razstavo Na robu: Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929-1941). Gre za problemski pregled slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, fotografije in filma od kraljeve uvedbe diktature 6. januarja 1929, ki je močno vplivala na t. i. spopad na umetniški levici, vse do začetka 2. svetovne vojne na jugoslovanskih tleh aprila 1941. Na ogled bodo dela več kot 130 umetnic in umetnikov, arhivsko in knjižnično gradivo iz več kot 50 javnih in zasebnih zbirk iz držav nekdanje Jugoslavije. Večina del iz tujine bo v Sloveniji na ogled prvič. Rdeča nit razstave je pogled na Kraljevino Jugoslavijo, kakor nam jo na svoj način razkriva potopis Louisa Adamiča Vrnitev v rodni kraj, ki je v ZDA izšel leta 1934 in tam doživel več ponatisov. V Kraljevini Jugoslaviji je bilo to delo prepovedano. Louis Adamič nam zapleteno stanje Kraljevine Jugoslavije orisuje prek različnih srečanj, tudi z umetniki, kot so bili kipar Ivan Meštrović, slikar Petar Dobrović in pisatelj Miroslav Krleža, ter nazadnje prek svojega sprejema pri kralju Aleksandru I., dobro leto pred atentatom v Marseillu. Kustos razstave: Marko Jenko

Stane Kregar: Tihožitje na morski obali, 1938

Na Mali sceni MGL bo ob 20.00 premiera črne komedije Taka sem kot vi, rada imam jabolka sodobne nemške dramatičarke Theresie Walser. Za naslov drame, ki pred nas postavi soproge treh nekdanjih diktatorjev in njihovega simultanega prevajalca Gottfrieda, naj bi si avtorica izposodila citat nekdanjega libijskega voditelja Omarja Moamerja el Gadafija. Igra ima obliko novinarske konference, na kateri bodo medijem najavili nastajanje filmske upodobitve življenj prisotnih žensk. Režija: Boris Ostan

© Peter Giodani

Petek, 26. april

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 18.00 odprli razstavo IRWIN: Was ist Kunst Bosna in Hercegovina / Heroji 1941–1945, ki je nastala v sodelovanju z Muzejem sodobne umetnosti Republike Srbske in Zgodovinskim muzejem Bosne in Hercegovine. Projekt je zasnovan na interpretaciji portretov vseh narodnih herojev Bosne in Hercegovine iz časa II. svetovne vojne. Skupina Irwin skozi lastno poetiko ideološko točko pogleda na dela premakne izven okvirja na način, da je dela uokvirila v njihove avtorske okvirje.

© Nemanja Mićević

V Galeriji DLUL Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo slik Karmen Bajec in Anje Jerčič Jakob z naslovom Narava. Gre za dva različna slikarska izraza, njune slike vežejo le ohlapna razmerja: naklonjenost do narave, študij pri Metki Krašovec, iskanje miru in spokojnosti v slikah, umik stran od ponorelega sveta, v katerem živita.

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 odprli mednarodno razstavo Women, (Be)coming II. Gre za drugo predstavitev umetniških del, nastalih v umetniških rezidencah, ki so na področjih grafike, stripa in ilustracije ter digitalnih medijev potekale v okviru projekta Wom@rts. Umetnice v svojih delih prepletajo različne medijske, kulturne in generacijske izkušnje, ob katerih se sprašujejo o "naravi" ženske, njeni družbeni umestitvi, o lastni zgodovini in korakih v prihodnost. Kustosinja razstave: Breda Kolar Sluga.

Louise Mendoche: Znanstvena fantastika #1

V KC Tobačna 001 Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Dejana Kaludjerovića z naslovom Pogovori: Ljubljana. Odraščanje je politično vprašanje, saj je ideološko in čustveno pogojeno z družbenimi skupnostmi, ki nas obdajajo. S to mislijo Dejan Kaludjerović z umetniškim projektom Pogovori: Hula obroči, elastike, frnikole in pesek (od leta 2013 do danes) opominja na dejstvo, da politična stvarnost in miselnost ne prizaneseta niti otrokom. Slovenska edicija Kaludjerovićevega projekta Pogovori: Sestavljanka iz kock osvetljuje politično krajino skozi podobe slovenskih naravnih bogastev, na katerih simptomatski detajli zatiralske politike ne morejo več ostati prikriti. Kaludjerović prikaže krasne pokrajine, ki so vseskozi tesno povezane s slovenskim nacionalnim ponosom in identiteto, in ob tem razkrije vidne in nevidne meje, ki izhajajo iz lokalnega znanja, medijskih podob, gospodarskih politik EU ter političnih govorniških odrov. Kustosinja razstave: Alenka Trebušak

Piran, 2019

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila kultna japonska instrumentalna zasedba Mono, ki že 20 let premika meje post-rocka. Tokrat bo predstavila svoj deseti album Nowhere Now Here, ki ga je produciral njihov dolgoletni sodelavec Steve Albini. Za ogrevanje bo poskrbela mednarodno priznana skladateljica in virtuozna čelistka Jo Quail, ki v svoji glasbi združuje mojstrsko igranje glasbila z inovativnim zankanjem. V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana pa bo ob 21.00 nastopila domača zasedba YGT, ki bo premierno predstavila album Sinking Ship, ki je februarja izšel pri založbah Youngbloods in King Deluxe.

GhYGWNMSS-Q

UiCIB871OCI

V Stari dvorani SNG Maribor bo ob 20.00 premiera drame ameriškega dramatika Arthurja Millerja Lov na čarovnice, ki temelji na resničnih dogodkih iz leta 1692 v Salemu, ko so evangeličanski puritanci oziroma krščanski fanatiki 20 žensk in moških obtožili čarovništva ter jih obesili. Millerjeva drama je natančen psihogram oziroma sociogram družbe, ki zabrede v popolno kolektivno paranojo in histerijo, kar posledično privede do popolnega razkroja skupnosti in "vojne vseh proti vsem". Nenadoma nihče več nikomur ne zaupa. Režija: Janusz Kica

© Damjan Švarc

Sobota. 27. april

V Dvorani Stožice Ljubljana bo ob 20.00 nastopil Lenny Kravitz, ki se v Slovenijo vrača z novim, enajstim albumom Raise Vibration, na katerem združuje prvine rock 'n' rolla, funka, bluesa in soula.

BilaShsQphM