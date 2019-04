REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bo nastopil turški minimal techno DJ Onur Özer, v Božidarju čilenska DJ-ka Shanti Celeste, v Gala hali v okviru serialke Umešana jajca DJ Jopa, Woo-D in Dado, v Channel Zeru pa A Humanoid Individual in Adamm.

Shanti Celeste

Petek, 26. april

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (R36)

(22.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Petkov čigumi: Out and proud (DJ Marino)

(23.00): Koncertna dvorana Rog Ljubljana: Tektonika vol. 2 (Glia, Schrauff Elements, HiGashi, Nulla, Selgor b2b Ofnana_pesa)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Umešana jajca (DJ Jopa, DJ Woo-D, DJ Dado)

ZQs7ivsv_M4

(23.00): K4 Ljubljana: LuckIsOn w/ Onur Özer (Arena: Onur Özer. Mali floor: Markus Sommer, LuckIsOn)

b2hNphKqRhc

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: KFTØ / Season Closing (A Humanoid Individual, Adamm)

jaaw_GVfoc4

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: RNB Reunion Season Closing (DJ Sami Biyeh, DJ Em Bee, DJ Sheko)

ywtTWeNw9yg

(23.30): Moment Bar Ljubljana: Mind Revelation (Tixti, Pohalino, GarPod, Xennon)

(23.59): Božidar Ljubljana: Shanti Celeste (DJ set; gostja: Stasa)

3K7_kzv6-aY

Sobota, 27. april

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Levanael (DJ set)

4VL6PJtHmng

(23.00): K4 Ljubljana: Knauf (Thon Kland, Tritch, RSN, Herman K)