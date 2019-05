REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bo na preddogodku festivala Break & Lake nastopil avstrijski DJ Disaszt, ki velja za eno izmed ključnih figur evropske drum & bass scene, spremljala pa ga bosta Twisted Technique in Flooze. V Channel Zeru bodo na uverturi v Dimensions Festival nastopili hrvaški DJ Labud, Softskinson, Jaša Bužinel, Blažen DJ, Roli, v Kino Šiška pa prihaja Apparat, nemški mojster drznega techna, ambientale in IDM glasbe.

Apparat

Petek, 3. maj

(18.00): Klub rečnih kapitanov Ljubljana: Pre(d)zabavno druženje Dimensions Festivala (Blažen DJ, Roli)

(20.00): Kino Šiška Ljubljana: Apparat (samostojni nastop enega najpomembnejših elektronskih glasbenikov vseh časov, nemškega mojstra drznega techna, ambientale in IDM glasbe; predskupina: ljubljanska post-pop zasedba YGT)

(20.00): Žmauc Ljubljana: Selektor Dinarid (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Katcha)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Mr. & Mrs. Green (DJ set)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Pain and Pleasure (Sara Popovic, Kathron, Darja Alive, Zesyara, Marty)

(22.00): TrainStation SubArt Kranj: Zvukojebina (Desimir vs. Zwook, Moksha Medicine)

(23.00): K4 Ljubljana: K4DNB: Break & Lake Preparty (Disaszt, Twisted Technique, Flooze, Spencah, Aniline)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! (Torulsson)

(23.00): Plac Boris Ljubljana: Khrog (9T8, Zw00k, Jona)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Cum What May (DJ Naj)

(23.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Panika vol. 3 (YNGFirefly & Cookie)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Cannibal Selecter in Estera (DJ set)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Dimensions Festival International Series 2019: Ljubljana (DJ Labud, Softskinson, Jaša Bužinel, Blažen DJ, Roli)

Sobota, 4. maj

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Green (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: Just A Dance (Nils Nilsson, Elovetric, DEN7EL, Von Meister; VJ: 5237, Nibera)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: SNIF (Fvbio, Peglasus, Snif DJs)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: BearQuake party (DJ Papi & Kir)