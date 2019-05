Materin boj s sinovo zasvojenostjo

Dan v življenju družine, ki se spopada z odvisnostjo od mamil

Od 9. maja dalje bo v Koloseju na ogled film Ben se vrača v režiji Petra Hedgesa. V intimni in napeti drami, ki se odvije v 24 urah, spremljamo mamo (Julia Roberts), ki v svojem boju, da bi sina (Lucas Hedges) rešila iz krempljev zasvojenosti, nikoli ne izgubi upanja. Film je bil premierno predstavljen na filmskem festivalu v Torontu.

Devetnajstletni Ben Burns se za božič nepričakovano vrne domov. Njegova mama Holly je presrečna, da ponovno vidi sina, a jo je hkrati tudi strah, da Ben, ki je bil na zdravljenju zaradi odvisnosti od mamil, v domačem okolju ne bi znova podlegel skušnjavi. Benova nezaupljiva sestra Ivy in očim Neal pa se bojita, da bo Ben v njihovo življenje kot že ničkolikokrat vnesel nemir. Holly mu za praznike dovoli ostati doma, a pod pogojem, da bo naslednjih 24 ur nadzorovala vsak njegov korak. Ko se družina vrne iz cerkve, naleti na izropano hišo, najhuje pa je, da je izginil tudi njihov ljubljeni pes. To je znak, da je Bena dohitela njegova preteklost, in prišel je čas, da poplača svoje dolgove. Ben in Holly se v mrzli noči odpravita iskat hišnega ljubljenčka, ki ga je najbrž ugrabil eden Benovih nekdanjih pajdašev. Ben se trudi popraviti stvari, mama pa medtem o sinu izve neprijetno resnico in je pripravljena storiti vse, da bi ga zaščitila pred samim seboj.

"Dotaknila se me je množica ljudi, ki so mi povedali, da se je njihov otrok, partner ali starši boril z odvisnostjo. Sedemdeset tisoč ljudi bo letos v ZDA podleglo prevelikemu odmerku mamil. To je prava epidemija. Ob raziskovanju razlogov me je presenetilo tudi, kako veliko ljudi je k heroinu pripeljala zasvojenost s protibolečinskimi tabletami, ki so jim bile bodisi legalno predpisane ali pa so jih dobili na kakšni zabavi, kjer si jih ljudje prosto izmenjujejo. To me je šokiralo. Krivda je torej tudi na strani velikih farmacevtskih podjetij. Epidemija sama se mi je zdela prevelik zalogaj. Zdelo pa se mi je, da bi lahko vzel pod drobnogled eno družino v teku enega dneva – in če bi mi to uspelo narediti na verodostojen način, bi lahko morda osvetlil mnoge vidike na zelo intimen način", je o filmu zapisal režiser.

Peter Hedges, ameriški pisec, dramatik, scenarist in režiser, je v filmski svet vstopil kot scenarist del, kot sta Kaj žre Gilberta Grapa (1993) in Vse o fantu (2002). Leta 2007 je posnel svoj režijski prvenec Punca mojega brata, leta 2012 pa Nenavadno življenje Timothyja Greena. Lucas Hedges, ki v filmu Ben se vrača igra glavno vlogo, je njegov sin.

7TExYPpZR-g