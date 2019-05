Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo koncert ob 50. letnici Radia Študent, razstavo Hešteg Grda Račka, šeste izdaje predstavitve erotične zbirke Grda račka, ki je posvečena fotografiji, premiero gledališke predstave Jere Ivanc Pesem o Odiseju (Rapsodiseja za dva po Homerju) v režiji Ivane Djilas, koncert synth pop dvojca Still Corners, premiero koncertnega performansa Leje Jurišić in Milka Lazarja z naslovom De Facto (pojdi s seboj).

Četrtek, 9. maj

V Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj bodo ob 18.00 odprli razstavo Alenke Gerlovič Slike 1969-2005, na kateri bodo predstavljena dela v tehniki akrila, ki jih umetnica leta 2010 podarila galeriji. Razstava je del projekta Likovni svet Alenke Gerlovič 1919-2010, pri katerem sodelujejo še druge ustanove, ki hranijo njeno zapuščino in jo bodo predstavile v letošnjem letu.

O hoste, 1973/1974

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 19.00 koncert ob 50. letnici Radia Študent, na katerem bodo nastopili: Seine (Hr), Jimmy Barka Experience (Slo), Mimika Orchestra feat. Darko Rundek (Hr), Housewives (VB) in Laibach (Slo). Po koncertu se bo praznovanje nadaljevalo z DJ programom v klubu Božidar, kjer se bodo predstavili: Lone (VB), Dulash, Lavka, Napo-Lee-Tano, Borka, Tetsuo in Simm.

ihfFNvXLzgQ

YmFFygwYsCk

V Razstavnem prostoru artKIT Maribor bo ob 19.00 otvoritev razstave in performans z naslovom In-between/Vmes, umetniškega tandema AnKo-Andreja Džakušič in Keiko Miyazaki, ki nas želi soočiti s preteklimi razmerji na vizualno-poetičen, pa še vedno družbeno-kritičen način.

AnKo: Broken Relationship (2018)

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 20.00 v okviru festivala Plesna Vesna potekal dvojni plesni večer, na katerem se bosta predstavila dva mlada francoska avtorja s svojima debitantskima solo koreografijama. Leila Ka želi v predstavi "Morda" ponazoriti kako težko je v današnji družbi ostati zvest samemu sebi. Koreograf Alexandre Fandard je navdih za predstavo "Nekateri takšni ostanejo", ki se giblje med plesom in performansom, našel v Beckettovem citatu: "Vsi se rodimo nori; nekateri takšni ostanejo". S predstavo nas vabi v temačne globine, na mejo med razumom in norostjo, tja, kjer se telo upira in tja, kjer se rojeva ustvarjalnost.

Leila Ka: Morda

Petek, 10. maj

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 18.00 premiera gledališke predstave Jere Ivanc Pesem o Odiseju (Rapsodiseja za dva po Homerju). Glasbeno-zvočna predstava z elementi pripovednega gledališča in gledališča predmetov, nas popelje v najbolj razburljive dogodke Odisejevega deset let trajajočega vračanja iz trojanske vojne domov na Itako. Besedilo se Homerjevega skoraj tri tisočletja starega epa loteva spoštljivo, hkrati pa do njega ohranja kritično distanco. Duhovito, a nadvse resno ugotavlja, da je največja človekova borba še vedno borba s samim sabo in z lastno nezmernostjo. Režija: Ivana Djilas

Ilustracija: Barbara Stupica

© Matevž Čebašek

V MMC Kibla Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo z naslovom Risba kot organizem, slovenske umetnice Tine Konec in poljske umetnice Maess Anand, ki je zasnovana kot pogovor med dvema risarkama, ki izpostavljata risbo kot živ organizem znanstvenega in emocionalnega raziskovanja, ki jo razvijata do likovnega vrhunca. Predstavljata opus risb, ustvarjen na tradicionalen, analogen način, pri čemer še zmeraj ohranjata edinstvenost izvedbe.

V Galeriji Račka Celje bodo ob 19.30 odprli razstavo Hešteg Grda Račka. Šesta izdaja predstavitve erotične zbirke Grda račka je posvečena fotografiji. Gre za posamezne fotografije intimnih beleženj ali erotičnih spominov posameznikov ter serije in manjša dela fotografov. Dela za zbirko so med drugimi prispevali: Arnož Božič, Tomaž Črnej in Nuša Ofentavšek, Katja Goljat, Žiga Gričnik, Robert Hutinski in nekateri anonimni donatorji. K sodelovanju na razstavi so povabili tudi pet avtoric in avtorjev, ki uspešno delujejo v polju sodobne fotografije in se v svojih opusih med drugim dotikajo erotike, telesnosti ter raznih interpretacij ljubezenskih in spolnih izkušenj. Skozi različne pristope interpretirajo razgaljeno podobo, ki odpira posamezna širša družbena vprašanja, nanaša se na identiteto avtorja in vlogo gledalca, mejo med zasebnim in javnim, diskrepanco med lepoto in pomenom. Na razstavi sodelujejo: Uroš Abram, Jaka Babnik, Urška Premik, Ana Straže in Tadej Vaukman.

Ana Straže: Iceberg, 2018

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil zasanjani synth pop dvojec Still Corners, ki je z veleuspešnicami, kot sta The Trip in Fireflies, nabral več deset milijonov ogledov na YouTubu. Za ogrevanje bo poskrbel idrijski kantavtor Jakob Kobal.

LpbrvJzHITU

Sobota, 11. maj

Od 11. do 18. maja bo na različnih prizoriščih v Ljubljani potekal 5. festival Lezbična četrt, ki bo posvečen lezbijkam v uprizoritvenih umetnostih. Festival bo 11. maja ob 20.00 v Moderni galeriji odprla projekcija kratkega dokumentarca Nevidne ženske, ki govori o pol stoletja dolgem boju dveh lezbičnih žensk za pravice delavcev v severozahodni Angliji, ki traja in ostaja aktualen še danes. Po projekciji bo sledil pogovor z režiserko Alice Smith in producentom Joem Inghamom. V nadaljevanju festivala se bodo zvrstili performans Sine Nataše Živković, ki mu bo sledil pogovor na temo transspolnosti, okrogla miza Lezbijke v uprizoritvenih umetnostih, o vidnosti in nevidnosti lezbičnih ustvarjalk in produkcij v lokalnem prostoru ter njihovi sprejetosti v polje umetnosti, pesniško – zvočni nastop Kristine Hočevar in Tomaža O. Rousa ter predstava Trije spomini v izvedbi društva Novi dijak. Pripravili bodo LGBT turo, voden ogled mesta po poteh LGBT aktivizma pod vodstvom dolgoletne aktivistke in aktivista. Pogosto zamolčano problematiko nasilja v lezbičnih odnosih bo odpiralo predavanje Mateje Merkandel: Drugi klozet, potekal pa bo tudi pogovor o Izbrani poeziji Djune Barnes, ki je izšla lani pri založbi ŠKUC (zbirka Vizibilija). S projekcijo prvega celovečernega filma Barbare Hammer Nitratni poljubi in uvodnim nagovorom Suzane Tratnik se bodo poklonili kultni lezbični režiserki. Pester bo tudi glasbeni program, v okviru katerega se bosta zvrstila dva DJ večera v Klubu Monokel, festival pa se bo 18. maja v Španskih borcih zaključil s koncertom JUNEsHELEN & Alje Petric.

cGuigR_vPRo

Nedelja, 12. maj

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 premiera koncertnega performansa Leje Jurišić in Milka Lazarja z naslovom De Facto (pojdi s seboj). Prvi skupni projekt plesalke in koreografinje ter skladatelja in multiinstrumentalista učinkuje kot hibridno eksperimentalno delo, s katerim ustvarjalca skozi ustvarjalni dialog presegata lastno avtorsko pozicijo. Zasnovana kot kolektivna raziskava, pri kateri sodeluje tudi scenografinja Petra Veber, se predstava loteva prevpraševanja življenja v luči specifik aktualnega trenutka – izhaja iz težnje po osvoboditvi od vseprisotne totalitarnosti smisla ter ideologije, da bi začrtala pot do posameznika in njegove bivanjske izkušnje, njegove svobode, upora ... Ponovitvi: 14. in 15. maja ob 20.00