REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Klubu Božidar bo nastopil nizozemski DJ Young Marco, v Gala hali pa se bosta v okviru spomladanske edicije Zelenega sonca predstavila DJ Borka in Udo Brenner. V Parku Tivoli in K4 bo potekal festival Od:vod, na katerem bo glavni gost house DJ Desyn, ki mu bodo družbo delali člani kolektivov phi, LuckIsOn, Just υs, Kvalitat, Past Present in Sw:idr.

Young Marco

Petek, 10. maj

(16.00): Park Tivoli in K4 Ljubljana: Od:vod (Lineup: Desyn, Dulash live!, Eliaz, Mayell, Moare, Nikolaj, Simm.)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (DJ Substitute / Immune System aka Glitteris)

(21.00): Hangar Bar Izola: Stars Of Andromeda (Ian F., Igor Mauer)

5tPKPrxWgKM

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Rike Jr. Bday-Bash vol. 2 (Tias, Junior Bench, Suano, Sara Popovic, Rike Jr., Zanne Madness)

_h01Jkfd3ps

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno sonce: Spomladanske cvetlice (DJ Borka, Udo Brenner)

SkfG9pQR_B4

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Zvezde padajo v noč (DJ Marino)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Volk (DJ set)

(23.59): Božidar Ljubljana: Young Marco (DJ set; podpora: Disco Durum)

Fl2zTgyaXOs

Sobota, 11. maj

(22.00): MC Pekarna Maribor: L·S·T - TRAPincl (Lenokaj, Tom Biz, DJ STIxX, Armin KU, Theejay)

(22.00): ČinČin Ljubljana: Who Am I? LTD 150 / ekskluzivna zabava v maskah (Lab Doctors, Alexserra, DJ Barbs, Suano)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Žur ob odprtju festivala Lezbična četrt (DJ Noir, DJ Pobalnika)

(23.00): K4 Ljubljana: Krom X LYC: Pajpd Up (KROM floor: Fatty T, Gabi, Tenxrenx, Mili Khumara. Mali floor: Everything Goes takeover / Rope, Jerry, Sunneh, Fogy, Stojc)

la4FR_DtgrU