Med resničnostjo in sanjami

Drugi celovečerec Sonje Prosenc, ki bo premierno na ogled v Slovenski filharmoniji, bo pospremil nastop dua Silence

V Slovenski filharmoniji v Ljubljani bo 13. maja ob 19.30 premiera poetičnega filma Zgodovina ljubezni v režiji Sonje Prosenc, ki ga bo pospremil nastop dua Silence. Čuten in vizualno razkošen film, ki je nastal v koprodukciji med Slovenijo, Norveško in Italijo, je svetovno premiero doživel na festivalu v Karlovih Varih, kjer ga je žirija nagradila za izjemen uetniški dosežek. Na Festivalu slovenskega filma si je prislužil dve vesni, režiserka je prejela še nagrado Štigličev pogled, ki jo Društvo slovenskih režiserjev podeljuje za izjemno režijo, direktor fotografije Mitja Ličen pa nagrado iris Združenja filmskih snemalcev za najboljšo fotografijo v celovečernem filmu.

Sedemnajstletna Iva žaluje za svojo mamo, ki je umrla v prometni nesreči, nato pa po naključju odkrije, da je imela mama razmerje z dirigentom zbora, v katerem je pela. Iva svojo jezo in bolečino usmeri nanj; skozi obsesijo, ki jo razvije, vstopi v svet nekje med resničnostjo in sanjami, ki pa hkrati deluje tudi kot prostor in možnost katarze. Zgodovina ljubezni ohranja avtoričino specifično poetiko, hkrati pa je v vizualnem smislu še bolj razkošen od njenega prvenca Drevo.

"Začelo se je z razmišljanjem o tem, kako dva človeka, ki na videz nimata nič skupnega, vstopata v odnos, skozi neki dogodek, skozi izgubo. Kako se s tem spopadeta, kako najdeta prostor za žalovanje. O tem sem začela premišljevati zaradi dogajanja med snemanjem Drevesa, ko sva se z Mitjem (direktorjem fotografije) soočala s smrtjo v družini in se vsak prosti dan, ko nisva snemala, vozila v bolnišnico k osebi, ki je umirala. To je bilo tudi obdobje, ko sem precej premišljevala o – vsaj zame – moteči zahtevi današnje družbe, da bi bili vsi ekstrovertirani, neprestano dobre volje, nasmejani in neproblematični za okolico. Moj pristop izhaja iz tega, da filma ne jemljem kot ilustracije zgodbe, ampak kot ustvarjanje filmske izkušnje skozi vse aspekte filmskega jezika, ki so si med seboj enakovredni in delujejo šele kot celota", je o filmu povedala režiserka.

Sonja Prosenc se je po končanem študiju novinarstva in kulturologije udeležila delavnic Berlinale in Sarajevo Talents, soustanovila produkcijsko hišo Monoo, izbrali pa so jo tudi za sodelovanje v mednarodnem programu TorinoFilmLab. Njen prvi celovečerec Drevo (2014) je na Festivalu slovenskega filma prejel tri vesne in nagrado Združenja filmskih kritikov ter bil povabljen na več kot petdeset festivalov po svetu. Portal Cineuropa je Sonjo Prosenc leta 2016 uvrstil med osem obetavnih evropskih filmskih režiserk. Njen drugi celovečerec Zgodovina ljubezni je že v času razvoja prejel kar nekaj mednarodnih nagrad, svetovno premiero pa je doživel v tekmovalnem programu v Karlovih Varih, kjer je prejel posebno omembo žirije. Sonja Prosenc je tako postala prva slovenska režiserka celovečernega filma, nagrajena v glavnem tekmovalnem programu kakšnega od festivalov A kategorije.

kjcg-6rSip4