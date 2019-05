Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo prvo pregledno razstavo del diplomantov oblikovanja tekstilij in oblačil, razstavo nadzor < kultivacija > razvoj, ki raziskuje Sorosov center za sodobne umetnosti – Ljubljana, ki je deloval med letoma 1993 in 1999, nastop britanskih trip-hop pionirjev Morcheeba, 24. mednarodni festival Jazz Cerkno, na katerem se bo zvrstilo deset koncertov domačih in tujih zasedb, razstavo Vzhodno od raja - Jugoton 1947-1991, premiero predstave Jean-Paula Sartra in Michela Foucaulta Gnus, besede in reči v režiji Matjaža Bergerja.

Četrtek, 16. maj

V MAO (Grad Fužine) Ljubljana bodo ob 19.00 odprli prvo pregledno razstavo izbranih del diplomantov oblikovanja tekstilij in oblačil z naslovom Kreatorji, ki jo je pripravila Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje NTF v Ljubljani v sodelovanju z ALUO, Centrom za kreativnost in Muzejem za arhitekturo in oblikovanje. Konceptualna razstava skozi izbrane projekte in avtorje, ki pomenijo mejnike na poti vzpostavljanja sodobne slovenske mode, ponuja vpogled v polpreteklo zgodovino modnega in tekstilnega oblikovanja. Kustosinji razstave: Nataša Peršuh, Elena Fajt (NTF).

Petja Zorec

© Urša Premik

V Galeriji Škuc Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo nadzor < kultivacija > razvoj, ki raziskuje Sorosov center za sodobne umetnosti – Ljubljana, ki je deloval med letoma 1993 in 1999 kot eden od programov Zavoda za odprto družbo. Razstava se osredotoča na več segmentov delovanja Sorosovega centra, njegove mehanizme financiranja, razstavno dejavnost, usmerjanje umetnosti in sooblikovanje lokalne umetniške scene. Razstavljena umetniška dela so bila v devetdesetih letih del programa t. i. letnih razstav Sorosovega centra, ali pa so nastala z dotacijami in potovalnimi štipendijami. Zarišejo referenčni okvir, ki nakazuje različne vidike delovanja centra, hkrati pa naslavljajo kultivacijo, ki vsebuje tako nadzor kakor razvoj. Umetniška dela dopolnjuje arhivsko gradivo SCCA-Ljubljana, analiza usmerjanja umetnosti in video intervjuji. Razstavljajo: Michael Brodsky, Cirkulacija 2, Vuk Ćosić, IRWIN, Marko Peljhan, Nataša Prosenc Stearns. Kuratorja: Jasna Jernejšek in Miha Kelemina. Pri pripravi in izvedbi razstave so sodelovale tudi udeleženke 17. leta šole Svet umetnosti: Tia Čiček, Kristina Ferk, Katja Filovski, Lara Mejač, Anja Seničar in Rea Vogrinčič.

Michael Brodsky: Prenos prekinjen

V Kinu Šiška Ljubljana bosta ob 20.00 nastopila britanska trip-hop pionirja Morcheeba. Za ogrevanje bo poskrbel dvojec HYYTS iz Glasgowa.

knJCjwZFTgw

oUCLYjVdDb0

V Klubu Gromka (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 v okviru tridnevne ljubljanske turneje nastopil beograjski trio Repetitor. Za ogrevanje bodo poskrbeli Čao Portorož. Naslednji dan bodo nastopili v Gala hali skupaj z Escape-ism (ZDA) in Lime Crush (A), v soboto pa še v Orto baru.

PXGagemIRfQ

Od 16. do 18. maja bo v Cerknem potekal 24. Jazz Cerkno, ki ga bo letos odprl Boštjan Gombač skupaj s Trobilnim ansamblom Slovenske filharmonije, poleg njega pa bosta nastopili še dve domači zasedbi - kvartet Sama Šalamona Rotten GirlZ in skupina Koromač, ameriški kvartet Amirtha Kidambi Elder Ones, italijanski oktet Maistah Aphrica in mednarodna tria Stoffner / Lovens / Mahall ter Fish Wool, ameriški čelist Daniel Levin, Luc Ex Assemblée in kultna avstralska zasedba The Necks.

Se99mQXdpUU

Petek, 17. maj

V Tehniškem muzeju Slovenije Bistra pri Vrhniki bodo ob 18.00 odprli razstavo Vzhodno od raja - Jugoton 1947-1991, ki je nastala v sodelovanju z organizacijo Kultura umetnosti in Tehničnim muzejem Nikola Tesla iz Zagreba. Jugoton, prva in največja jugoslovanska glasbena založba, je primer socialističnega velikana popularne kulture, ki je zrasel na krilih industrializacije in modernizacije v obdobju med 1947 in 1991. Na svojem vrhuncu je imel milijonske izdaje, pogodbe s številnimi domačimi avtorji in izvajalci, hkrati pa tudi veliko licenčnih izdaj. Poleg lastne proizvodnje, ekskluzivnih izvajalcev in marketinga je bil Jugoton tudi edini v regiji pridruženi član svetovnih koncernov, nosilec pravic licenčnih izdaj ameriških in zahodnoevropskih albumov, s čimer je vplival na občinstvo nekdanje Jugoslavije, pa tudi celotnega vzhodnega bloka. Razstavo so obogatili še s pregledom različnih predvajalnikov zvoka ter akustične tehnike iz druge polovice 20. stoletja. Za glasbo na otvoritvi bo poskrbel JAMirko.

V Ravnikar Gallery Space Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Ane Milenković z naslovom Rosshalde. Gre za naslov kratke zgodbe Nobelovega nagrajenca Hermanna Hesseja, ki nas postavlja v kožo vsakdanjega človeka, razcepljenega med obveznostmi do svoje družine in hrepenenjem po duhovni izpolnitvi, ki jo nudi le bivanje zunaj meja konvencionalne družbe. Umetnica kaže posebno povezanost s Hessejevim tematiziranjem mnogoterosti in zavračanjem zamisli o življenju kot procesu in razvoju, ki nas pripravi na smrt.

V APT Novo mesto bo ob 20.00 premiera predstave Jean-Paula Sartra in Michela Foucaulta Gnus, besede in reči, ki je nastala v koprodukciji APT Novo mesto in Studia humanitatis ter v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana. Režija: Matjaž Berger

© Barbara Čeferin

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 20.00 na ogled plesna predstava Let Me Change Your Name (Naj ti spremenim ime), v kateri južnokorejska koreografinja Eun-Me Ahn prek igranja s ponavljanji in kontrasti prevprašuje identiteto ter posameznikovo mesto v sodobni družbi. Med temo in utripajočimi lučmi, kostumi črno belih in živahnih barv, med šamanskim ritualom in modno revijo, med resnobnostjo in humorjem, se odvija ponavljajoče se gibanje, včasih hipnotično, dokler ne doseže transa.

© Eunji Park

Sobota, 18. maj

V Cirkulaciji2 Ljubljana bosta ob 22.00 nastopili skupni Koala Voice in Matter. Za zabavo po konceru bo poskrbel DJ Gabi1808.

INekeaoUR4M