Fašistična teroristična celica

Aktualna, ostra in neizprosna drama orisuje podobo Evrope, za katero smo še pred nekaj leti mislili, da ni več mogoča

© Jaka Babnik

V SLG Celje bodo 17. maja ob 19.30 premierno uprizorili dramo Alarmi!, mladega italijanskega dramatika Emanuela Aldrovandija v režiji Nine Ramšak. Drama, ki je nastala leta 2015, je bila nominirana za italijansko nagrado Testori. Gre za parabolo o skupini neonacističnih teroristov, ki želijo z atentatom na predsednika Evropske unije zanetiti revolucijo, ker ne verjamejo v demokracijo, sovražijo priseljence in želijo vzpostaviti novo diktaturo v Evropi. Širijo svoje ideje in se pripravljajo na napad, ki naj bi se zgodil ravno na premieri uprizoritve Alarmi!.

"Skozi zgodbo o fašistični teroristični celici, ki želi "osvoboditi Evropo", smo želeli ugotoviti, kaj lahko spoznamo o sami (evropski oziroma zahodni) kulturi, v kateri nastane ta in tak fašizem. Čeprav ne zastavlja istih vprašanj, tudi izvirno besedilo uporablja podobno taktiko. Ker je napisano v slogu agitke oziroma standardne oblike skeča, bi od Aldrovandijevega besedila pričakovali, da bo branilo kako pamfletsko jasno tezo ali ideološko pozicijo, toda že pri branju prvega »dramskega« prizora postane jasno, da ni ravno tako. To ne pomeni, da besedilo ponuja samo prazno zabavo ali estrado. Prej bi lahko rekli, da Aldrovandijevo besedilo izvaja dosledno estradizacijo političnega diskurza, vendar ne z namenom depolitizacije, ampak natanko zato, da bi se odprl prostor za problematizacijo (politizacijo) pojma političnosti – da bi nas spomnilo, da je tudi prostor politike že zdavnaj postal estrada", je v gledališkem listu zapisal dramaturg Milan Marković Matthis.

Besedilo manipulira z različnimi viri, kot so politika, filozofija, znanost, zgodovina, umetnost in aktualne zadeve. Govori o vzponu neofašizma, ki se zmeraj znova razplamti v času krize (ekonomske, begunske ...). V drami nastopajo osebe s simbolnimi imeni: Zmaga, Prihodnost, Napad, Ukaz, Demokracija, Stališče …"Moji liki pogosto ne nosijo osebnih imen. Zame je namreč pomembno poiskati ravnotežje med realizmom in nerealizmom. Pripovedovati zgodbe, ki bi lahko bile resnične, ki so postavljene v resničen, ljudem znan kontekst, v katerem se lahko znajdejo – a v določeni točki sežejo dlje, sežejo čez", pravi avtor.

Emanuele Aldrovandi je v Bologni in Milanu študiral filozofijo, primerjalno književnost in dramatiko. Leta 2012 je začel sodelovati z gledališkim centrom MaMiMò v Reggiu Emilia in še isto leto dobil nacionalno gledališko nagrado Luigi Pirandello za dramo Sreča. Je avtor desetih izvirnih gledaliških iger in več kot desetih gledaliških prevodov, adaptacij, dramatizacij in skupinskih dramaturških intervencij. Leta 2013 je za igro Homicide House prejel najpomembnejšo italijansko nagrado za novo dramatiko, njegova dela pa so bila uprizorjena v številnih italijanskih in tujih gledališčih. Sodeluje z različnimi italijanskimi režiserji in skupinami. Njegove igre so prevedene v angleščino, nemščino, francoščino in katalonščino.

V predstavi nastopajo: Maša Grošelj, Blaž Dolenc, Živa Selan, Aljoša Koltak, Branko Završan, Barbara Medvešček in David Čeh. Prevajalec: Gašper Malej, režiserka: Nina Ramšak, dramaturga: Milan Marković Matthis, Alja Predan, scenograf: Dorian Šilec Petek, kostumografka: Tina Bonča, avtor glasbe in korepetitor: Luka Ipavec, lektor: Jože Volk, oblikovalec luči: Andrej Hajdinjak, koreografinja: Ana Dubljević, asistentka kostumografke: Tina Hribernik.