Lažni prodajalci sreče

Politiki SDS, SLS in Dom so dokaj neuspešno nabirali glasove prestrašenih domačinov

Predsednik SDS Janez Janša na shodu proti migrantskim centrom na naši južni meji

Po zlatem hodniku palače, obloženem z bogato rdečo preprogo, je proti kameram stopal dostojanstveni par z dojenčkom. Ta fantek, sin princa Harryja in njegove žene vojvodinje Meghan, je najlepši, najbolj priljubljen na svetu, vsi mu želimo vse najlepše, smo na cesti od Britancev izvedeli v izsekih, zmontiranih med sprehodom družine do bliskavic. »Otroci se v svojo usodo rojevajo vsak dan,« pa je bil komentar, ki je medijsko prezentacijo kraljevega dojenčka spretno povezal z naslednjim, kontrastnim prispevkom v nedeljski oddaji Zrcalo tedna. In smo se preselili v Pakistan, del Commonwealtha, kjer smo spoznali deklico Mukadas Ašraf. Usoda jo je popeljala v dogovorjeni zakon s Kitajcem, kar je pogosta praksa za premagovanje revščine v tej revni deželi, in komaj je ubežala nasilnemu možu.