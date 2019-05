Zadnji dnevi Tretjega rajha

Vojna drama o 19-letnem nemškem dezerterju v kaotičnih razmerah zadnjih dveh tednov vojne

V Kinodvoru bo od 23. maja dalje na ogled vojna drama Stotnik v režiji Roberta Schwentkeja, ki je nastala po resnični zgodbi o 19-letnem nemškem dezerterju v zadnjih dneh Tretjega rajha. Groteskna, stilizirana in z drobci črnega humorja posuta drama, je alegorija koruptivne narave moči, v kateri preprosta uniforma vojnega dezerterja spremeni v morilsko pošast.

V kaotičnih razmerah zadnjih dveh tednov vojne, aprila 1945, razcapani in sestradani devetnajstletni nemški vojak Willi Herold komaj pobegne pred streli svojih sovojakov. Ko poskuša na kmetiji ukrasti jajca, ubije kmeta in tako se začne se njegova preobrazba iz obsojenca v sodnika, obupanega človeka, ki v sili tudi sam nima več nikakršnih zadržkov do zla. Kmalu najde zapuščen avto s stotniško uniformo, plaščem in čevlji. V preobleki stotnika zbere skupino dezerterjev ter z njimi še sam začne moriti in pustošiti po razdejani nacistični Nemčiji; vloga človeka, ki lahko odloča o življenju in smrti drugih, mu je naenkrat pisana na kožo.

"Skoraj sedemdeset let po koncu druge svetovne vojne njene grozljive brutalnosti v nas še vedno budijo občutke zgroženosti in nedoumljivosti. Nasilna dejanja se z današnjega gledišča zdijo nenormalna, psihopatska, srhljiva. Toda groza je moralen, ne analitičen koncept. Da bi lahko pojasnili dejanja Willija Herolda, moramo najprej razumeti svet, v katerem je živel. Hotel sem posneti film o strukturni dinamiki nacionalsocializma. Zanimivo se mi je zdelo povedati zgodbo iz tistega časa, v kateri glavni lik svojih dejanj ne počne zaradi ideologije ali ambicij, temveč zgolj zaradi želje po preživetju. Ta se s tem, ko lik pridobi moč, razvije v nekaj povsem drugega. Hotel sem posneti film o ljudeh, potisnjenih v določene okoliščine, in kako se v njih znajdejo", je zapisal režiser.

Robert Schwentke je diplomiral na filmski šoli Columbia College Hollywood v Los Angelesu. Svoja prva celovečerca je posnel v Nemčiji, nato pa je z delom nadaljeval v ZDA, kjer je zaslovel s filmi, kot so Pogrešana na letalu (2005), Žena popotnika v času (2009), Upokojeni, oboroženi, nevarni (2010), Neupogljivi (2015) in Povezani (2016). Stotnik je njegov prvi nemški film po letu 2003, premierno pa je bil prikazan na festivalu v Torontu.

5cUA2v7deVQ