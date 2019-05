Druga godba letos v Ljubljani in Mariboru

Jubilejna Druga godba bo potekala na sedmih koncertnih prizoriščih dveh največjih slovenskih mest

DakhaBrakha

Od 21. do 25. maja bo v Ljubljani in Mariboru potekal 35. mednarodni festival Druga godba, ki prinaša 16 koncertov izvajalcev iz enajstih držav. Ljubljanski del festivala bo v Kinu Šiška, Cankarjevem domu in AKC Metelkova mesto, mariborski pa v Minoritski cerkvi in avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor, kjer bodo nastopili poljski vokalno-instrumentalni trio Sutari, slovenska zasedba Bakalina Velika z gostujočo pevko Severo Gjurin in atraktivna zasedba BCUC iz Južnoafriške republike, ki prihaja iz Soweta in je znana po svojih eklektičnih (re)interpretacijah zulu in xhosa godbenih tradicij.

Iz Južne Afrike se na festival vrača kolektiv The Brother Moves On, ki glasbo meša s performativno umetnostjo, tokrat v polnem številu in obogaten z domačim pianistom Bowrainom, ki po lanskem nepričakovanem festivalskem vskoku nadaljuje sodelovanje z njimi. To pa ne bo edina letošnja premiera. Na pobudo Druge godbe bodo prvič skupaj nastopili helsinški futuristični jazz trio Mopo in saksofonist Jimi Tenor, čemur bo sledilo tudi snemanje skupnega albuma, Irena Tomažin pa bo predstavila novi projekt iT: Another Crying Game.

Izjemno bogata bo tudi aktualna glasbena ponudba iz Velike Britanije. Druga godba je že pred leti premierno predstavila trenutno prvo ime londonske power-jazz scene Shabako Hutchingsa, letos pa dodaja še priljubljen londonski soul-afro-beat kolektiv Kokoroko. Ob njih se bo na festivalu predstavila še vroča jazz-groove zasedba Ill Considered ter trobentačica Lauro Jurd s skupino Dinosaur.

V okviru programske ponudbe, ki se ozira proti Vzhodu, bo nastopila zasedba DakhaBrakha iz Kijeva, ki velja za eno najpopularnejših evropskih zasedb, ki v svoji folk glasbi meša starodavno z modernim. To bo njihov drugi nastop v Ljubljani, pred tem so že nastopili na festivalu Mesto žensk. Prav tako se v Ljubljano vrača Estonka Maarja Nuut, tokrat v zasedbi, kjer se zvoki njenega glasu in violine združujjeo z elektroniko in vrhunskimi vizualijami. Prvič pa na festival prihaja zvezda nove poljske jazzovske scene Maciej Obara.

Na festival prihaja tudi ameriški kitarist in skladatelj Yonatan Gat, ki ga je revija Village Voice leta 2013 razglasila za najbojšega kitarista v New Yorku. Njegov koncert bo prava poslastica tudi za oboževalce zasedbe Swans - na odru ga bo spremljal basist skupine ‒ in izvirne ljudske glasbe severno in južnoameriških staroselcev. Za zabavo pa bo poskrbela zasedba Liniker e os Caramelows s samosvojo različico brazilskega funka in soula.

Festival bo letos ponovno potekal pet dni, s čimer se vrača v "stari format", potem ko je bil zadnja leta nekoliko krajši. To je po besedah Bogdana Benigarja mogoče predvsem zaradi uspešnosti pri prijavi za evropska sredstva. Skupaj s šestimi evropskimi mesti namreč sodelujejo v projektu Jazz Connective, v okviru katerega bo letos na Drugi godbi tudi konferenčni program, na katerem bodo sodelovali partnerji projekta in drugi profesionalci. Na okroglih mizah bodo med drugim spregovorili o razvijanju občinstva, kroženju glasbenikov in ekonomskih inovacijah.