Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Božidarju bo potekal Velvet Festival Launch Party, na katerem bodo za glasbo poskrbeli: Vuka, Herzog, Mile Hund in Paloma Yves, v Mestni hiši Dragon’s Ball Party 2019 (Claudio De Tullio, David Mel, DJ Maj), v K4 pa bo v okviru praznovanja 30. letnice potekal Roza: Dollhouse Trash-Out, na katerem bodo nastopili: DJ Duki, DJ Naj, Volk, Maša in Commercial Break.

Petek, 24. maj

(19.00): Soteska Ljubljana: Dulash & Mislav (DJ set)

(20.00): LP Bar Ljubljana: Oz (DJ set)

(20.00): ČinČin Ljubljana: Appetizer (Dacho)

(20.00): Jazz Club Gajo-Jazz Paradise Ljubljana: StriktnoVinil Funk-Soul Night (DJ Bayo)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Junker)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Levanael (DJ set)

(22.00): Klub KMŠ Maribor: Radioactive Reaction With Bass Movement (Theejay, Concrete, Wolfgex, Juressick, Aggressive Jean, Thezawu)

(23.00): K4 Ljubljana: 30K4 (Arena: Octex live, Evident live, Terranigma live, Dulash der DJ. Bar: Luis Malon live, And.rea, Tzena. VJ: 5237)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Swaguljčica #4 (Cookie, Lil Ris, Toljo, White AF)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: SUBØ: Finale (cl_tr, Futon, KMN, Sunneh, TMA)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Commercial Break, Krilc (DJ set)

(23.00): Božidar Ljubljana: Velvet Festival Launch Party (Vuka, Herzog, Mile Hund, Paloma Yves)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Vsepovsod mi je lepo, a v Tifli je najlepše (DJ Dani)

Sobota, 25. maj

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Philip IV.)

(21.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Dan tetkine radosti! (Bakto, Woo-D, Borka)

(22.00): Mostovna Solkan: Bass Fighters (Spencah, Dominus Diaboli, Aniline, Fake ID, Run N Bass)

(22.00): Mestna hiša Ljubljana: Dragon’s Ball Party 2019 (Claudio De Tullio, David Mel, DJ Maj)

(23.00): K4 Ljubljana: 30K4 Roza: Dollhouse Trash-Out (Arena: DJ Duki, DJ Naj. Bar: Volk, Maša, Commercial Break; VJ: 5237)