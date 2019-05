Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo koncert tunizijske skupine Ifriqiyya Électrique, festival Seks in gledališče, ki se bo ukvarjal s političnostjo in družbenimi vidiki našega intimnega življenja, dvodnevni dogodek Art for Sale / Sodobna umetnost naprodaj, ki bo prvič v Sloveniji na enem mestu zbral pomembne regionalne akterje s področja zbiranja, prodaje in promocije sodobne vizualne umetnosti, razstavo belgijskih in slovenskih umetnikov z naslovom ? A veš… you know!.

Četrtek, 30. maj

V Atriju ZRC Ljubljana bodo ob 17.00 v okviru projekta Multivizija: multimedijsko, gledališko in plesno usposabljanje za ranljive skupine odprli razstavo fotografij, nastalih na delavnicah fotografije (mentorja: Luka Dakskobler in Manca Juvan, asistentka: Nino Bektashashvili). Razstavljajo: Camillo Acosta Mendoza, Aber Al Gendy, Tina Cerk, Naiem Ibrahim, Kevin Koman Modic, Katrin Modic, Jelena Radusinović, Aljoša in Miranda Škaper, Romana Šteblaj, Naira Tahirović in Urša Tonejec.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila tunizijska skupina Ifriqiyya Électrique, ki bo predstavila svoj drugi album Laylet el Booree. Glasbeni šamani so svoje obrede, stare več stoletij, spojili s sodobnimi zvoki, demone nagovorili z elektroniko in kitarami ter ustvarili nekaj edinstvenega – transcendentalno post-industrijsko glasbo, v kateri je slišati tako tradicionalno plemensko petje in puščavske riffe kot pridih Nine Inch Nails-ovske katarze in celo hiphop elemente.

Na Novi pošti Ljubljana bo od 30. maja do 2. junija potekal festival Seks in gledališče, ki se bo ukvarjal s političnostjo in družbenimi vidiki našega intimnega življenja. Na ogled bo pet predstav: jerebika, štrudelj, ples pa še kaj, Matilda in njene žemljice, Satirikonijada, še ni naslova in Orgija, kot gosta pa so povabili zgodovinarja in gej aktivista Franka Doto, ki bo spregovoril o homoseksualnosti v Jugoslaviji ter raziskovalko in kritično teoretičarko Giulio Palladini, ki bo imela predavanje The Scene of Foreplay (Prizorišče predigre).

Matilda in njene žemljice

© Nada Žgank

V Novi Gorici bo do 8. junija potekal festival sodobnih in intermedijskih umetniških praks R.o.R, ki ga organizira Zavod za sodobno umetnost BridA. Na festivalu se bodo predstavili: Irena Pivka, umetnica in producentka ter Brane Zorman, umetnik, skladatelj, intermedijski, kurator z večmedijskim performansom Hodi.TI, Vuk Ćosić, internetni veteran in soustanovitelj Ljubljanskega laboratorija za digitalne medije in Nettime-a s predavanjem Zbrane resnice o prihodnosti, slovaška intermedijska umetnika Beata Kolbašovská in Jakub Pišek s projektom Barcode DJs (predavanje, umetniška delavnica zbiranja odpadne embalaže in zvočenja črtnih kodnih zapisov, koncert in avdio-vizualni performans), ki je bil predstavljen v številnih galerijah in festivalih po svetu; sta tudi ustanovitelja umetniškega kolektiva Nano vjs, ki deluje na področju intermedijske ter performativne umetnosti.

Barcode DJs

V Centru za kreativnost Maribor bo 30. in 31. maja potekal dogodek Art for Sale / Sodobna umetnost naprodaj, ki bo prvič v Sloveniji na enem mestu zbral pomembne regionalne akterje s področja zbiranja, prodaje in promocije sodobne vizualne umetnosti. Panelni pogovori bodo povezali zbiratelje, mlade in uveljavljene galeriste, direktorje umetniških sejmov in festivalov, kritike in specializirane komunikologe iz regije. Gostje bodo na treh omizjih govorili o svojih osebnih in profesionalnih poteh znotraj trga umetnosti, o ciljih in inspiracijah, o zakonitostih, pasteh in možnostih te edinstvene panoge. Pogovarjali se bodo o oblikovanju zasebnih zbirk, prodaji in nakupu umetniških del na mednarodnih sejmih in drugje, ustanovitvi in vodenju zasebnih galerij in festivalov ter o tem, kako lahko o sodobni umetnosti komuniciramo z različnimi občinstvi. Na ogled bo tudi pop-up prodajna razstava Papirnate zadeve, ki bo predstavila širok nabor sodobnih umetniških del na papirju uveljavljenih in obetavnih slovenskih ustvarjalcev.

Petek, 31. maj

Na letnem vrtu in v Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 19.30 potekal Fuzztival, na katerem bodo nastopili: Crvi, Dogs in Kavala (Srb), Aiming For Enrike (Nor) + Duo Magija.

V Galeriji Kresija Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo ? A veš… you know! (Igriva srečanja med belgijskimi in slovenskimi umetniki. Pop-up razstava ponuja obsežen pregled njihovega umetniškega ustvarjanja. Pri opazovanju okoliškega prostora in realnosti jih vodita odprtost in empatija. Čeprav delajo z različnimi izraznimi mediji, jih povezuje zanimanje za fiktivno in utopično prihodnost mestnih in podeželskih krajin. Sodelujejo: Lisa Matthys, Nel Bonte, Pieter Léon Vermeersch, Stefanie De Vos (Bel), Adrijan Praznik, Ivana Bajec, Jara Vogrič in Maruša Meglič (Slo).

© Pieter Léon Vermeersch

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil splitski raper in producent Vojko V (aka Vojko Vrućina), ki ga poznamo iz zasedb Dječaci in Kiša Metaka. Vojko V ustvarja udarne ritme v trap maniri, ki jim dodaja izjemno humorne rime iz splitske in tudi širše, hrvaške stvarnosti, čeprav se politiki izogiba.

Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje bo na treh lokacijah na ogled ALUO 2019 => Velika razstava študentskih del ob zaključku študijskega leta, na kateri se bo predstavilo več kot 500 različnih avtoric in avtorjev s področij likovnih umetnosti, restavratorstva in oblikovanja: (14.00): Oddelek za restavratorstvo in Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje & Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij, (18.00): Oddelek za kiparstvo & Oddelek za slikarstvo

Sobota, 1. junij

Na letnem vrtu in v Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 19.30 potekal Fuzztival, na katerem bodo nastopili: Jigsaw Beggars (A), Sneers (Ita/Nem), Persons From Porlock (Slo) + balans DJ set.

