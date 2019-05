Plečnik navdihuje študente

Razstava del študentk in študentov NTF, ki so nastala po navdihu Plečnikovih znanih in manj znanih projektov, skic, načrtov ter njegovega osebnega življenja

V Plečnikovi hiši Ljubljana bodo 29. maja ob 17.00 odprli razstavo z naslovom Plečnik kot navdih, ki je rezultat večletnega interdisciplinarnega projekta, v okviru katerega so študentke in študenti NTF pri različnih predmetih sodelovali s Plečnikovo hišo. Pri njihovem delu so jih navdihovali Plečnikovi znani in manj znani projekti, skice, načrti ter njegovo osebno življenje. Razstava predstavlja celoten proces kreativnega dela študentov in izbor prototipov izdelkov (nakita, embalaže, majic in replik), ki so nastali v sodobnih materialih in s sodobnimi tehnologijami. Kustosinja razstave: Ana Porok.

Študentke in študenti Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje – Katedre za informacijsko in grafično tehnologijo ter Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil – so na podlagi širši javnosti neznanih Plečnikovih del iz muzejske zbirke ustvarjali svoje izdelke s pomočjo sodobnih informacijskih in grafičnih tehnologij. "Pri svojem delu so se spopadli z izzivi, kako spodbuditi prenos arhitekturne dediščine na področje oblikovanja sodobnega nakita, kakšna embalaža, tudi ekološko vzdržna, pritiče unikatnim izdelkom, zakaj je pri oblikovanju turističnih spominkov – majic – potrebno razmišljati tudi o njihovi uporabni vrednosti in končni ceni ter kako z uporabo 3D-tehnologij lahko prispevajo k ohranjanju in promociji kulturne dediščine", so o izhodiščih študentov povedali mentorji na fakulteti Karin Košak, Klementina Možina, Deja Muck, Gregor Franken, Diana Gregor Svetec, Tanja Nuša Kočevar in Matej Pivar.

Kot rezultat njihovega dela so nastali raznoliki izdelki, ki na različne načine interpretirajo Plečnikovo življenje in delo: npr. izvirna in humorna Plečnikova portreta krasita majici (Plečnik kot hipster / Plečnik kot Sivko), Plečnikove skice ornamentov so svoje mesto našle na premišljeno oblikovani embalaži, ki je navdih iskala tudi v arhitektovi razvadi – kajenju (embalaža za nakit v obliki cigaretne škatlice ali škatlice za vžigalice), oblikovan 3D-nakit je svoje izhodišče našel tudi v Plečnikovih kelihih in fasadi Plečnikove hiše (uhani in broška), s pomočjo 3D-skeniranja in 3D-tiska pa so nastale natančne replike različnih Plečnikovih glinastih modelčkov.

"Študentke in študenti so se ukvarjali s prenosom prepoznavnih Plečnikovih arhitekturnih motivov v nakit ter pri tem raziskovali in eksperimentirali s tehnikami različnih vrst 3D-tiska in laserskega rezanja ter graviranja v usnje, les in pleksi steklo. Oblikovne rešitve glede velikosti in oblike embalaže ter njenega odpiranja, pa tudi dekorativne elemente na embalaži so iskali v samem arhitektovem videzu, v njegovih arhitekturnih rešitvah in grafičnem oblikovanju ornamentov ter predvsem v njegovem domačem bivalnem okolju. Izvirno oblikovane majice se navdihujejo tako v njegovih velikih in znanih arhitekturnih delih kot v drobnih utrinkih in detajlih iz njegovega osebnega življenja. S sodobnimi 3D-tehnologijami so reproducirali izvirne Plečnikove glinaste modele in pri tem raziskovali, kako uspešno lahko z različnimi programi izdelamo verodostojne kopije, kar pomeni velik prispevek na področju ohranjanja in promocije kulturne dediščine. Razstava nam tako ravno v izboru najboljših študentskih rešitev, nastalih pri posameznih predmetih, razkriva odgovor na vprašanje, kakšen navdih lahko mladim danes pomeni Plečnikov ustvarjalni opus", je zapisala kustosinja Ana Porok.