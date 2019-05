REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bo nastopila detroitska legenda DJ Stingray, ki ga bo ogrel domači Wichiwaka, večer pa bo zakoličil rezident Elektrolize, Ocular; na manjšem flooru bodo vrteli Kosta, Borja, Elovetric in Vuka. V Božidar pa prihaja japonski booty bass/juke/techno/futwork šef DJ Fulltono, ki se mu bodo pridružili Bakto, SunnySun in Moska.

DJ Stingray

Petek, 31. maj

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Nati Katchi)

(22.00): Hiša mladih Ajdovščina: Divergent Society VOL.4 // DnB Pale (Fake ID, Degenerate Bass, Sub Tera, Run N Bass)

(22.30): Jazz klub Satchmo Maribor: Difrakcija / Ladies Edition (Tekitoka, Sari, Vulpes, Aniline)

(23.00): K4 Ljubljana: 30K4 (Arena: DJ Stingray, Wichiwaka, Ocular. Bar: Borka, Vuka, Kosta, Elovetric; VJ: 5237)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Majska kraljica (DJ Papi)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Everything Goes (Rope, Jerry, Sunneh, Fogy, Stojc)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: NANI MO V // Major Arcana (Volk, N/obe, NinaBelle, Torkar, Estera)

Sobota, 1. junij

(22.00): Terminal Club Ljubljana: Peron 175 BPM / Bass Fighters (Dominus Diaboli, Nukleus, Aniline, Wooga)

(23.00): Božidar Ljubljana: Fulltono (DJ set + Bakto, SunnySun, Moska)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 x New Blood 2019 (Captain Mrfy, Tropikalija, Jona, Katarza, Lovro Lukič, Lucca Loggia, MaRe, Melvil, Zorkow, Zzygy Zee)