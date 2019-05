Pisatelje bo vodil Dušan Merc, dolgoletni osnovnošolski ravnatelj

Društvo slovenskih pisateljev (DSP) je izvolilo novega predsednika

Dušan Merc, dolgoletni ravnatelj osnovne šole Prule in zdaj novi predsednik Društva slovenskih pisateljev

© Borut Peterlin

Člani Društva slovenskih pisateljev (DSP) so na včerajšnjem izrednem občnem zboru za novega predsednika izvolili Dušana Merca. Društvo bo vodil do decembra 2020, ko se izteče aktualni triletni predsedniški mandat. Merc, ki je bil edini kandidat za ta položaj, je na predstavitvi dejal, da bo deloval v dobro društva ter njegovih članov.

V nagovoru je med drugim dejal, da bo zagovarjal gospodarno delovanje društva, ob tem pa opozoril, da nepremičnine v lasti društva nalagajo tudi določena bremena. Zagotovil je, da bo pri sprejemanju odločitev kot predsednik deloval v dobro društva, njegovih članov in članic ter v skladu z etičnimi in moralnimi vrednotami slovenske družbe. Nenazadnje pa tako, da bo odločitev dobra tudi zanj. Pisatelj, učitelj in dolgoletni ravnatelj ljubljanske Osnovne šole Prule Merc je bil izvoljen s 101 glasom skupno 309 članov DSP.

Po izvolitvi je Merc za STA dejal, da prednostne naloge ob prevzemu mandata predsednika društva zanj pravzaprav ne obstajajo. "Obstaja vzporednost nekaterih nalog, ki jih moramo opraviti, zato da delo društva ne zastane in zato, da se začnejo stvari izboljševati. Zaporedje bi bilo možno v situaciji, v kateri ne bi bilo izpričane take krize. Sem pa prepričan, da je kriza izzvana in pravzaprav ni prava kriza. Finančno društvo s svojimi projekti in vsem, kar počne, deluje kakovostno in vse teče," je pojasnil. Težava so po njegovih besedah materialne dobrine samega društva, "za katere si nekateri predstavljajo, da so njihova last" ter komunikacija po pisarnah in iz pisarn.

"Mislim, da so v društvu ljudje, ki v srcu vsi mislijo pozitivno, o tem ni dvoma, a imajo različne izkušnje in različne poglede," je dodal in izpostavil pomen harmonizacije teh pogledov in izkušenj. Merc bo upravnemu odboru društva predložil plan dela in prioritete, prej pa mora pregledati vse podatke, ki so na voljo, preveriti finančno stanje društva in opraviti nekaj razgovorov, tudi s tistimi, ki so "povzročili ta vihar v kavni žlički vode".

Tudi na včerajšnjem izrednem občnem zboru je bilo veliko izrečenega na temo nepremičnin, ki so v lasti DSP. Merc meni, da lastnina zahteva odgovornost, saj društvu predstavljajo strošek, so pa lahko nepremičnine po drugi strani tudi vir dohodka, denimo z oddajo. "Ta materialna osnova je sicer zelo pomembna, na drugi strani pa je pomembnejši program društva in stanje duha v njem ter tega, kar mora društvo v določenem trenutku izjavljati. Pomembno se mi je zdelo, kar so v razpravi povedali nekateri člani, da se mora društvo naslavljati na civilno družbo," je med drugim dejal Merc. Kot je pojasnil, da bi si želel, da bi teža izjav društva imela pozitiven odmev v slovenski družbi.

Na novinarsko vprašanje, ali prepoznava prihodnost v preoblikovanju DSP po zgledu Slovenske matice, je odvrnil, da se je o tej možnosti že pozanimal pri pravnikih, ki so mu dejali, da to "menda ni možno", ker imata DSP in Slovenska matica drugačen status. A po njegovih besedah je v resnici možno vse, "imeti je treba le dovolj politične moči".

V slabem letu dni so v DSP danes izvedli druge volitve predsednika v enem mandatu, ki traja tri leta. Junija lani je položaj predčasno zapustil pesnik, dramatik, esejist in prevajalec Ivo Svetina, kot je pojasnil, zaradi več razlogov, med drugim tudi osebnih.

Za nove člane odbora so bili imenovani Barbara Korun, Dušan Šarotar, Marko Sosič, Anja Štefan, Andrej E. Skubic, Tone Peršak in Jani Virk, nova člana nadzornega odbora sta postala Tone Rode in Iztok Osojnik, novi član častnega razsodišča pa Matjaž Hanžek.

Septembra 2018 ga je nasledila mladinska pisateljica, pesnica in pedagoginja Aksinja Kermauner, a je po pol leta prav tako odstopila. Kot razlog je navedla nestrinjanje z odnosom, ki ga država izkazuje do društva. To bi po njeni oceni za normalno delovanje potrebovalo dvakrat toliko sredstev. Merc predsedniški mandat prevzema do decembra 2020, ko bodo v DSP ponovno na sporedu volitve.

Hkrati s predsednikom so na občnem zboru izbirali tudi sedem manjkajočih članov upravnega odbora. Za nove člane odbora so bili imenovani Barbara Korun, Dušan Šarotar, Marko Sosič, Anja Štefan, Andrej E. Skubic, Tone Peršak in Jani Virk, nova člana nadzornega odbora sta postala Tone Rode in Iztok Osojnik, novi član častnega razsodišča pa Matjaž Hanžek.