Nova Gorica v znamenju knjige

Na knjižnem festivalu Mesto knjige, ki ga prireja Društvo humanistov Goriške, se bo zvrstilo več kot 30 dogodkov

Miljenko Jergović

Med 31. majem in 7. junijem bo središče Nove Gorice spet v znamenju knjige. Potekal bo četrti knjižni festival Mesto knjige, največji literarni dogodek na Primorskem, ki ga bodo letos tematsko povezovale vode. V osmih dneh se bodo s številnimi gosti poglabljali v vodo kot vir življenja in navdiha, vodo kot povezovalko in, nenazadnje, vodo kot vedno večji politični problem. Pogovore s književnicami in književniki bodo tudi letos pospremili koncerti, performansi, predavanja, sprehodi, okrogle mize, razstave in delavnice ter knjižni sejem.

Letošnji festival se bo začel 31. maja z nastopom bosansko-hrvaškega pisatelja Miljenka Jergovića, enega izmed najbolj priljubljenih in prevajanih književnikov iz nekdanje skupne države ter koncertom zasedbe Cublilera. V soboto, 1. junija bo festival obiskal Pieter M. Judson, ameriški zgodovinar, profesor in avtor obsežne monografije o Avstro-Ogrski, na prvem dogodku cikla Ubrane note pa bodo nastopili: Electroscope (Zlatko Kaučič, Vitja Balžalorsky, Massimo de Mattia), Cave Canem Morsu in Harlem Underground.

Nedeljsko dogajanje se bo začelo z otvoritvijo razstave Proglasov tednika Mladina na temo vode, večerno dogajanje pa bosta zaznamovala humanitarca Tomo Križnar in Bojana Pivk Križnar, ki bosta imela predavanje o alarmantnem stanju v Južnem Sudanu, kjer med drugim že nekaj let poteka vojna za vodo. V ponedeljek, 3. junija bodo odprli veliko razstavo ilustracij Ane Zavadlav, ena izmed najbolj dejavnih in priznanih slovenskih ilustratork, večer pa zaključili s koncertom prekmurske glasbenice JUNEsHELEN, ki ustvarja atmosferično elektroakustično glasbo.

Od 4. do 7. junija bo na Bevkovem trgu potekal knjižni sejem s performansi, glasbo, pogovori, delavnicami in okroglimi mizami. Na otvoritvi ba nastopila gledališko-glasbena zasedba Fekete Seretlek, pri katerih igra tudi Matija Solce, ki bo s Tomášem Žižko predstavil glasbeno-kabaretni dogodek Profesor Žižka in njegova korenina. Na sejmišču se bodo zvrstili številni gostje, med drugim Miklavž Komelj, Marko Uršič, Lučka Kajfež Bogataj, Damijan Stepančič, Svetlana Slapšak, Izar Lunaček, Katja Perat, Aleš Berger, Jože Pirjevec, Saša Pavček, Milan Rakovac, Klemen Košir, Dušan Jelinčič, Jasmin B. Frelih ... V glasbenem programu bodo nastopile legendarne Čompe, ki praznujejo 25. letnico delovanja, furlanski kantavtor Gincarlo Lombardi in Brencl banda.