Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Channel Zero se obeta invazija ekstravagantnih rafalskih zvokov berlinsko—pariško-londonske založbe in kolektiva Small But Hard Records. K nam prihajata japonska (so)ustanovitelja DJ Die Soon in DJ Scotch Bonnet. V K4 bo potekalo praznovanje 3. obletnice delovanja ekipe Just us, ki jo bo zaokrožil angleški gost Truly Madly.

Petek, 7. junij

(17.00): Centralna postaja Ljubljana: Levanael (DJ set)

(19.00): Soteska Ljubljana: Samsara (DJ set)

(20.00): ČinČin Ljubljana: Appetizer (Urban Pfeifer)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (AKA FKA / 1983)

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Magnetic Shift (Klax, Charli Brix, Altex, Medika, Theejay, Useless D.I.)

(23.00): K4 Ljubljana: 3 years of Just us (Arena: Truly Madly, Simm. Bar: Slishko, Limc. VJ: Smech)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Prisluhni školjki (DJ Naj)

(23.00): Terminal Club Ljubljana: Cosmic Heart-Closing Party (Djane Gaby, Sun Wu-Kong)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Pain and Pleasure II (DJ Psiho, Tommc, Rok More, Madam Tu So, Soundroider)

(23.00): Božidar Ljubljana: Nightwave (DJ set + KMN, TMA)

(23.59): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Stiropor pres.: Small But Hard Invasion (DJ Die Soon, DJ Scotch Bonnet, Jiggy, Wichiwaka)

Sobota, 8. junij

(20.00): ČinČin Ljubljana: L·S·T (DJ set)

(22.00): Mostovna Solkan: Barcode DJs: B. Kolbašovská & J. Pišek (after: Jaša Bužinel & Blažen DJ)

(23.00): K4 Ljubljana: Temnica (Electrosaurus, Age of Revolt, Splinterhouse)