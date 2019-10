HalloWeekend

Ne veste kam čez praznike? V Klubu Božidar bo gostoval Innes, avstralski DJ in producent ter član ekipe Tekk Djz in legendarnega kolektiva G.E.T.O. DJ'z, v K4 bodo na Halloween Ravu nastopili Terranigma, Softskinson, Commercial Break, v Gala hali na večeru Bright & Dark side of the 80's Torul Torulsson & HellEktro crew + Fogy, na Ljubljanskem gradu pa na Halloween House Classics Tom Novy, DJ Maj in Superset.

Tom Novy

Sreda, 30. oktober

(22.00): MC Pekarna Maribor: Xtinct vol. 2 - Halloween Edition (The Omen, Slvd Pzzl, JF Havoc, Shiro, No Comply, AntheSis, Outlast)

(23.00): K4 Ljubljana: Študentski Trick Or Treat (Veliki oder: LVN, MC Klemen Kopina. Mali oder: DJ Evharisto, MC Klemen Kopina)

(23.00): Božidar Ljubljana: Happy Birthday Boži < 3 (Borut Cvajner, Disco Durum, Stasa, Stojan, Vuka)

Četrtek, 31. oktober

(21.00): Ljubljanski grad: Halloween House Classics (Tom Novy, DJ Maj, Superset)

(22.00): Štuk Maribor: Dance Of The Undead 2019 (Midnight Resurrection Main Stage: Freedom Fighters, Reaky Reakson, Ultra vs. Violet, Electrode pres. Radioactive, Reichenekk Brothers, Soundbender. Bass Fighters DNB Stage: Wooga, Aniline, Nukleus, Rak3ta, Skinitch)

(22.00): Gala hala & Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Bright & Dark side of the 80's (Torul Torulsson & HellEktro crew + Fogy)

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Technoween (Tea Vuckovic, Vannya, Natale Carniola, Meko)

(23.00): Božidar Ljubljana: Božidar w/ DJ Innes (Lou Cyan, Moska, SamSara, Bakto, SunnySun)

(23.00): K4 Ljubljana: Halloween RAVE (Terranigma, Softskinson, Commercial Break)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: RNB Reunion ∣ Halloween (DJ Sami Biyeh, DJ Em Bee, DJ Sheko)

(23.00): Food Porn Ljubljana: Who Am I? / Ekskluzivna zabava v maskah (Paolo Barbato, Alexserra, Suano, Barbs)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Slovenian Horror Story: Haunted House of Tiffany (DJ Naj)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Halloween Madness (Daniel Greenx, Beat Amusement, Valentino Dchardy, Levis, Sale Illiev, Markyzz, Thomas)

Petek, 1. november

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Trulson)

(23.00): K4 Ljubljana: Knauf (Shekuza, RSN, Reeko, Tritch, Roli)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: L'indiescothèque (Vlad)

Sobota, 2. november

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Kryptønight: The Jump Up Frenzy 2.0 (Lineup: Fake ID Jump Up Set, Skinitch, No Comply, Strange Behaviour², Aveho, Dominus Diaboli, Kryptønite)

(23.00): K4 Ljubljana: Just A Dance (Ric Piccolo, Elovetric, Von Meister, DEN7EL; VJ: 5237, Nibera)

