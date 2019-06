REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? Na Kinodvorišču bodo v okviru festivala Naj se rola nastopili: DJ Udo Brenner (Zeleno sonce), DJ Monday in Nati Katchi, v K4 pa se bodo na afterpartyju Baroni Betona predstavili: MC Brane, Bakto, Borka, K'Pow, Zhe. Mali floor: DVS, Junker in White AF.

Den7el

Petek, 14. junij

(19.00): Žmauc Ljubljana: Lara (DJ set)

(19.00): Soteska Ljubljana: Nikolaj (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Futon)

(21.00): Coco Cafe Portorož: Deep Motion (DJ Sputnik)

1l0R7Ca3Qpg

(22.00): Carnium Kranj: Best 4 Last Techno Party (DJ Lilson, Junior Bench, DJ Repič)

XJ_pwbywjyE

(23.00): K4 Ljubljana: Baroni Betona Afterparty (Veliki floor: MC Brane, Bakto, Borka, K'Pow, Zhe. Mali floor: DVS, Junker, White AF)

SkfG9pQR_B4

(23.00): Klub Monokel & Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pride Fundraiser (DJ Annarch & DJ Dani)

(23.30): Kinodvorišče (atrij Slovenskih železnic) Ljubljana: Naj se rola Open-Air Party (DJ Udo Brenner, DJ Monday, DJ Nati Katchi)

R2S9ICM2hDY

Sobota, 15. junij

(19.00): K4 Ljubljana: Just A Dance: Closing (Von Meister, DEN7EL, Elovetric; VJ: Nibera in VJ 5237)

cBWw1DVKqUc

(21.00): Coco Cafe Portorož: For The Love Of House Music (DJ Exo Beltram)