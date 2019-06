REJVikend

V portoroški Tivoli Club prihaja ukrajinska techno virtuozinja Marika Rossa, v klubu Monokel bo nastopila Deena Abdelwahed, ki je začela svojo glasbeno kariero kot del kolektiva World Full of Bass v Tunisu ter jo nadaljevala v kolektivu Arabsazy, v K4 pa se bo predstavila Vera, nemška veteranka in rezidentka kultnega kluba Robert Johnson.

Petek, 21. junij

(14.00): Pred Pritličjem Ljubljana: Praznik glasbe / Ustanova (Estera, Nina Hudej, Volk, NinaBelle, Katcha, Pobalnika, Phillip IV., Commercial Break)

iGT39yPIL20

(15.00): Park Tivoli Ljubljana: Od:vod / Praznik glasbe (Yoshi, Nikolaj, Tzena)

(21.00): Soteska Ljubljana: Praznik glasbe (.čunfa live + Dulash Der DJ)

9kKVPmpqpKY

(16.00): Park Tivoli Ljubljana: Praznik glasbe: Park Jam v Tivoliju (Jiggy, Lavka, Mique, Borka)

(23.00): K4 Ljubljana: Fête de la Musique after (Vera, Ian F., Mayell, Tim Kern, Tzena; VJ: 5237)

vm5PV4HIZN4

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Everything Goes (Sunneh, Rope, Jerry, Fogy, Stojc)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Underground Special Closing Season (Dos Padres, Angel Anx, Belucci, Chibba, Urska Gros, Levis, Stox, Mumyyn, Thomas)

ve4Y4apWPig

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Ustanova (Maša, B L N)

(23.59): Božidar Ljubljana: House House And More F House (Mique, Lavka, Boki Bollero)

Sobota, 22. junij

(23.00): K4 Ljubljana: K4x4 (DJ Dado, Terranigma, Perodinamika)

(23.00): Klub Monokel & Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Paradni žur // Pride party (Deena Abdelwahed, Warrego Valles, Luka Volk, DJ Naj)

wHenteKhVDk

Ponedeljek, 24. junij

(18.00): Božidar Ljubljana: Božidar season closing (Elena Colombi, Borka, Borut Cvajner, Disco Durum, Lavka, Stasa, Stojan, Vuka)

t7QVp3ksdsk

(23.00): Tivoli Club Portorož: Techsturbation presents Technopolis (Marika Rossa, Paperclip Project, DJ Gumja, Veztax, Hasani)

ETXTQB345Fw

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD Closing (Bazen: Leo Pol live, Alex Ranerro, Uno Taman. Bar: Evident. VJ: 5237)

GTw2JT-YjxY