Začenja se Lent

Eno od prizorišč Festivala Lent je že petnajsto leto tudi Mladinin oder, namenjen mladim glasbenikom in skupinam

Bombino

Od 20. do 29. junija bo v Mariboru potekal Festival Lent, ki velja za največji slovenski festival na prostem. V okviru festivala se odvija več festivalskih sklopov, ki bodo tudi letos ponudili žanrsko pisano paleto prireditev. Eno od prizorišč je že petnajsto leto zapored tudi Mladinin oder - prizorišče vzhajajočih zvezd, namenjen mladim glasbenikom in skupinam, ki se letos seli na mali oder v kleti Narodnega doma. V desetih dneh se bodo zvrstili izvajalci različnih glasbenih žanrov - od prodorne akustične glasbe, do v živo izvajane elektronike, od progresivnega punk-rocka, do zabrisanih mej hip hop in house ter techno glasbe.

Prvi dan festivala (20. junija) bosta na Mladininem odru nastopili mladi domači skupini Tooth In The Sky in Fat Butlers. Naslednji dan (21. junija) se bodo predstavile tri zasedbe: Body Says No, Nikki Louder (Slo) in Mercato Del Vago (Ita). Sobota (22. junij) bo v znamenju elektronske glasbe, ko se bodo predstavili: Nitz & Lara, Nebelung in Dave Haze. V nedeljo (23. junij) bosta nastopili zasedbi Liamere in NoAir.

Ponedeljek (24. junij) bo spet elektronsko obarvan z nastopi Theejaya, Spencaha, LenoKaja, v torek (25. junij) bosta nastopili metal zasedbi Lintver in Apoptosis, v sredo (26. junij) BeatPolar in Liburoa, v četrtek (27. junija) se bosta predstavila kolektiva Šlagwerk in Trillity, v petek (28. junij) RH202 v živo: Mike Vale, Tim Urbanya..., zadnji dan (29. junij) pa SABA ft. Racing Minds, Snupee in DJ Karmen.

Na Jazzlentu, ki je namenjen poslušalcem z izbranim glasbenim okusom, izpostavljamo Trio Bodhisattwa (24. junij), ki se je v minulih letih proslavil z najbolje prodajanim neodvisnim albumom v Indiji in bil izbran med deset najboljših albumov leta 2016 v tamkajšnji izdaji revije The Rolling Stone. Njihova glasba je spoj med jazzom in rockom, v katerem virtuozno združujejo tudi indijsko tradicijo s sodobnim drum’n’bassom. V Maribor se ponovno vrača nigerijski superzvedniški kitarist Bombino (26. junij), ki ga kritiki slavijo kot “največjega kitarista vseh časov. Za afro-karibsko žurko bodo poskrbeli Garifuna Collective iz Belizeja, ki s svojo eksplozivno glasbeno energijo predstavlja združitev stoletnih glasbenih tradicij ljudstva Garifuna in ženskih pevk Umalali, združenih s sodobnimi plesnimi ritmi, za zaključek pa bo 29. junija nastopil ameriški pevec soula José James, ki navdušuje z edinstveno mešanico jazza, r'n'b-ja in hip-hopa. Je ljubljenec občinstva najprestižnejših jazzovskih klubov, koncertnih dvoran in festivalov po vsem svetu, slavijo pa ga tudi kritiki. Njegov zadnji album, ki bo ekskluzivno predstavljen na Lent, je eden bolje prodajanih izdelkov legendarne založbe Blue Note.

Na Trgu Leona Štuklja bo 20. junija nastopila bosanska ska-punk-reggae-rock atrakcija Dubioza kolektiv, za ogrevanje pa bodo poskrbeli Raggalution iz Kranja. Magnifico bo nastopil 24. junija, Urban & 4 (25. junija) in DJ Umek (28. junija). Žanrsko pisan bo tudi spored Večerovega odra, na katerem sta po novem združeni dve priljubljeni lentovski prizorišči (Večerov in Jurčkov oder). Med drugim bodo nastopili Orlek (22. 6.), Daniel Vezoja in Elvis Jackson (23. 6.) ter Zabranjeno pušenje (25. 6.). Sodni stolp s svojo intimno atmosfero tudi letos ponuja oder kantavtorjem in šansonjerjem, med katerimi velja izpostaviti koncert prve dame slovenskega šansona Vite Mavrič (28. 6.).

