Ko je Nemčija razpadla na dve državi

Film nemškega režiserja Floriana Henckla von Donnersmarcka, ki je za svoj prvenec Življenje drugih prejel oskarja za najboljši tujejezični film

Od 26. junija dalje bo v Kinodvoru na ogled epska drama Delo brez avtorja v režiji Floriana Henckla von Donnersmarcka, ki skozi delno biografsko pripoved predstavi tri desetletja nemške zgodovine, ki zajemajo nacizem, vojno, sovjetsko nadvlado, vzpostavitev berlinskega zidu in protagonistov pobeg na Zahod. Skozi napeto, vznemirljivo družinsko sago izriše posvetilo osvobajajoči moči umetnosti.

Film se odvija kmalu po koncu vojne, ki Nemčijo razseka na dvoje. Nadebudni in izjemno nadarjeni Kurt se v Dresdnu vpiše na študij slikarstva, kjer sreča Ellie, študentko modnega oblikovanja, in se vanjo usodno zaljubi. Elliejin oče, profesor Seeband, eden najbolj čislanih nemških ginekologov, nad hčerinim izborom partnerja ni pretirano navdušen. Odločen je, da bo par razdrl, vendar se ne on ne Kurt ne zavedata, da je njuni življenji že pred mnogimi leti povezal grozovit zločin …

"Ta film je navdihnila življenjska zgodba velikega nemškega slikarja Gerharda Richterja, ki si deli nekatere podobnosti z likom Kurta, njegova filozofija pa se glasi: "Ničesar ni, česar ne bi mogli izraziti skozi lepoto." To smo poskušali doseči tudi mi: skušali smo poiskati resnico skozi lepoto, saj sta lepota in resnica tisti dve zadevi, ki ju zasleduje večina umetnikov. Nekaj elementov iz Richterjeve biografije nam je služilo kot odskočna deska, a to je dramska fikcija, ne biografska drama. Nisem se hotel zavezati dejstvom, saj resnično verjamem, da je dobra fikcija bolj vznemirljiva, prinaša več zadovoljstva in je nekako celo veliko bolj resnična od dejstev. Richterjevo življenje je bilo zanimivo izhodišče za dramo o družinskih skrivnostih, o tem, kako lahko zločinci in žrtve sobivajo v isti družini. Film Življenje drugih je raziskoval vprašanje, kako lahko umetnost spremeni človeka in vpliva na njegovo življenje. Delo brez avtorja je na neki način zrcalna podoba tega filma, saj raziskuje, kako lahko grozovite dogodke iz naših življenj preoblikujemo v umetnost in kako imamo ljudje nekakšno čudno, čudovito sposobnost preobrazbe lastnega trpljenja v nekaj izjemnega. Delo brez avtorja je vpogled v to alkimijo skozi prizmo zgodovinskih travm moje dežele, Nemčije.«

Nemški režiser Florian Henckel von Donnersmarck je največji uspeh dosegel že s prvencem Življenje drugih (2006), za katerega je poleg vrste drugih nagrad prejel tudi oskarja za najboljši tujejezični film. Sledila je velika hollywoodska produkcija, romantična komedija Turist (2010), ki je kljub slabim kritikam prejela tri nominacije za zlati globus. S filmom Delo brez avtorja, ki je bil premierno prikazan na festivalu v Benetkah, se je znova vrnil pod okrilje nemške kinematografije.

GOC3WCs1lpM