Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo skupinsko razstavo Groundwork, ki predstavlja štiri generacije newyorških umetnikov, prvo edicijo mednarodnega festivala Bluesland, 2. mednarodni festival sodobnega kolaža Kaos, premiero filma Človek s senco v režiji Eme Kugler, ki govori o nezmožnosti biti, obstajati kot avtonomno, svobodno bitje, koncert enega največjih kitaristov vseh časov Marka Knopflerja.

Četrtek, 27. junij

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova Ljubljana bodo ob 19.00 v okviru serije Prepih odprli razstavo Maje Hodošček, ki v svojem delu raziskuje družbene odnose v luči politike izmenjave in sodelovanja, zanimajo jo spekulativni načini reprezentacije v odnosu do dokumentarnega. Te interese uresničuje z osredotočanjem na koncept dela in izobraževanja kot sredstva samouresničitve, na dinamiko delovnih procesov, njihovih transformativnih potencialov in položaj subjekta v organizaciji in strukturi dela. Tokrat bo predstavila dva letošnja videa. V Vidi me je ustvarila situacijo, ki razkriva intimno medigro med poklicnim igralcem in kamero. V drugem videu, Usposabljanje pa slišimo odlomek z intenzivnega tečaja, ki mu je umetnica prisostvovala na lokalni gimnaziji. Kustos: Igor Španjol

V Galeriji Contra Ljubljana bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo z naslovom Groundwork, ki predstavlja štiri generacije vrhunskih newyorških umetnikov, s poudarkom na njihovem notranjem dialogu med liki in ozadjem v slikarstvu. Razstavljajo: Donald Baechler, Ross Bleckner, Sol LeWitt, John Newsom, David Reed, Leslie Wayne in Wendy White.

V Galeriji Miklova hiša Ribnica bodo ob 19.00 odprli razstavo Lee Culetto z naslovom Deflowered by Lea. Umetnica se v svojem delu osredotoča na žensko telo in odgovarja na način na katerega ga "moški pogled" oblikuje skozi modo, oglaševanje in medije. S tem sebe in svoje delo postavlja v dolgoletno tradicijo ženske – in feministične – umetnosti. Njen glavni medij sta vezenje in asemblaž iz katerih izdeluje oblačila in objekte, razstavljene v instalacijah in site-specific intervencijah. Tokrat bo predstavila rezultate svojega najnovejšega umetniškega raziskovanja: znamko oblek ulične mode, serijo izvezenih, nosljivih oblačil, zaznamovanih s političnimi, verskimi in feminističnimi temami, združenih v celoto s pomočjo estetike kiča in pretiravanja.

Na Ljubljanskem gradu bo od 27. do 29. junija potekala prva edicija mednarodnega festivala Bluesland. Na treh večerih blues glasbe bodo nastopili: Ana Popovic, Mike Sponza, Manu Lanvin, Bad Notion (27. 6.), Richie Kotzen, Sven Hammond, Laura Cox Band, Tomislav Goluban Band (28. 6.), Eric Gales, Kirk Fletcher, Rosedale, Shuffle Truffle (29. 6.).

Ytj3RTjljnQ

Na različnih prizoriščih v Goriških brdih (Medana, Vipolže, Dobrovo, Šmartno) bo od 27. do 30. junija potekal festival Sanje v Medani– noči pesmi in vina, na katerem se bodo predstavili glasbeni in pesniški ustvarjalci iz Slovenije in tujine. Nastopili bodo: Bojan Ristič Brass Band (Srb), Romano Glauso, Romanimo / Monika Lakatos (Mad), Bakalina Velika, Svetlana Makarovič, Alfred Burgstaller (A), Marko Tomaš (BiH), Katarina Juvančič, Marija Sreš, pripovedniki iz Rezije, nagrajenci Župančičeve frulice in drugi.

le0B9NtDbas

oLNy123qyU4

Petek, 28. junij

V Layerjevi hiši Kranj bodo ob 18.00 odprli 2. mednarodni festival sodobnega kolaža Kaos in razstave, ki bodo na ogled v Galeriji Layerjeve hiše, Galeriji Stolpa Škrlovec, Galeriji Mahlerca in Medprostoru Layerjeve hiše. Po odprtju bo ob 21.00 koncert skupine Futurski in vizualne umetnice Tatjane Kotnik, ki bodo predstavili plod glasbeno-likovnega sodelovanja na enotedenski rezidenci v sklopu Dvocikla.

Na Starem placu Cerkno bo ob 21.00 v okviru 24. festivala Keltika nastopila zasedba Bakalina Velika. Gostja: Bogdana Herman (glas)

6Tj41DMBEqI

Sobota, 29. junij

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 premiera filma Človek s senco, ki govori o nezmožnosti biti, obstajati kot avtonomno, svobodno bitje. Kaj nas določa kot ljudi, kot človeka? Eno je civilizacija kot sistem moči in nadzora, zgrajen tekom časa in postavljen od tistih, ki so bili, in ki so še na poziciji moči in ti dejansko določajo človekovo usodo. V toku "zgodbe", ki jo film razvija, se pokaže, da je največja zabloda človeka njegova iluzija, da je svoboden. Drugo vprašanje, ki se ga film loteva, pa je vprašanje človeške reprodukcije. Kaj je tisto, kar sili človeka v reprodukcijo? Je to družbena prisila ali zgolj genetski kod, kot je to pri to živalih? Režija: Ema Kugler

V Dvorani Stožice Ljubljana bo ob 20.00 nastopil Mark Knopfler, ki bo predstavil svoj deveti samostojni studijski album Down the Road Anywhere. Knopfler je kot eden največjih kitaristov vseh časov prodal več kot 120 milijonov albumov, tako z zasedbo Dire Straits kot tudi na poti samostojne kariere. Mnoge njegove pesmi kot so Money For Nothing, Brothers in Arms, Sultans Of Swing, Romeo & Juliet in Walk Of Life, so postale klasike.

f4isMP-MBnE

Nedelja, 30. junij

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 na ogled glasbeno-gledališka freska Ex/odus radosti, ki poskuša ustvariti dialog med orkestrom in igralko. V prepletu glasbe Natashe Bogojevich: Migrantski valček in igralsko interpretiranih dnevniških monologov ter avtoričinega alter ega (pevka Katja Konvalinka) se postavljajo vprašanja migracije in svobode, kreacije, presežnega ter pozicije ženske danes v družbi.