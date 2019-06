Vsakdanje banalnosti

Letošnji fotografski festival Celje FOKUS bo še posebej zaznamoval dvodnevni mednarodni simpozij, ki sledi osrednji festivalski temi "vsakdanje banalnosti" in ponuja vpogled in razmislek o delu fotografov danes

Anja Carr: Moments (Act 15), 2017

Od 28. do 30. junija bo v organizaciji Zavoda FOKUS potekal Festival Celje FOKUS 2019, kjer se bodo predstavili uveljavljeni domači in tuji fotografi. Festival, ki bo povezal različna celjska prizorišča, se v letošnji izvedbi posveča osrednji temi "vsakdanjih banalnosti", ki naslavlja vprašanja fotografije in vizualne kulture v odnosu do običajnega, vsakdanjega, znanega, dolgočasnega in bizarnega.

Festival že dvanajst let poudarja pomen kreativne avtorske fotografije in čeprav se fotografi najraje izražajo s podobami, ki jih ujamejo v objektiv, bodo letos spregovorili tudi z besedami. Osrednji del festivala bo namreč dvodnevni mednarodni simpozij, kjer bodo razpravljali o odnosu, ki ga ima sodobna družba do fotografije, kako vsakdanje banalnosti sovplivajo na vizualno kulturo in vse, s čimer se srečujemo v vsakdanjem življenju.

Po besedah programske direktorice festivala Jasne Jernejšek, s tem naslavljajo odnos fotografije in vizualne kulture do vsakdanjega, običajnega in do prostorov, ki so del naše vsakdanje stvarnosti. Strokovnjaki in umetniki bodo obdelovali vizualne manifestacije sodobnega sveta in izpraševali kulturno krajino, javni prostor, materialni fetišizem, kič in samonanašanje, ki se redno pojavljajo na področju sodobne fotografije in umetnosti v 21. stoletju.

Razstave v sklopu festivala Celje Fokus v središče zanimanja postavljajo pojav "vsakdanjih banalnosti", ki se v javnem prostoru in diskurzu pogosto manifestirajo v obliki fotografije in sorodnih optičnih medijev. Pri tem se pogosto posvečajo vizualnemu beleženju običajnega, vsakdanjega, znanega, dolgočasnega in nezanimivega, bizarnega in absurdnega v posameznikovem neposrednem okolju – torej pojavom, ki so neizpodbitni del življenja tukaj in zdaj. Med osrednjimi motivi umetnikov je moč najti poglede na kulturno krajino, javni prostor, materialni fetišizem, kič in vseprisotni pojav samonanašanja, ki se redno pojavljajo v različnih oblikah vizualne kulture v začetku 21. stoletja.

V Muzeju novejše zgodovine bo na ogled razstava Klausa Pichlerja z naslovom This Will Change Your Life Forever, v kateri se loteva antropološke raziskave dometa in vpliva novodobnih ezoteričnih gibanj in njihovih sistemov prepričanj. V Galeriji Račka se predstavljajo tri vizualne umetnice Anja Carr (Norveška), Anna Ehrenstein (Nemčija/Albanija) in Sara Rman (Slovenija), ki v središče postavljajo žensko telo in vsaka na svoj način raziskujejo manifestacije kiča in fetiša v vsakdanjem življenju. V Likovnem salonu dokumentarna fotografa Martin Kollar iz Bratislave in Mladinin fotograf Borut Krajnc ponujata dialoško razstavo, na kateri soočata dva popolnoma različna geografska in družbenopolitična prostora: Izrael, ki je stereotipno povezan s politikami nadzora in etnično – religijskimi napetostmi, in pregovorno varno in stabilno Slovenijo s prikritimi manifestacijami nezadovoljstva.

Na festivalu sodelujejo tako fotografi iz prakse, kot strokovnjaki, ki se s fotografijo ukvarjajo teoretično. Med drugim bo denimo na ogled večni koledar, v katerem fotograf Borut Krajnc ponuja družbeno-kritični pogled na volilno kampanjo predsednika republike Boruta Pahorja. Festival bo povezal različna celjska prizorišča in razstavišča ter poskrbel za druženje fotografov različnih generacij. Letos bodo fotografi lokalnega kolektiva Fotosfera predstavili fotoknjigo Razglednice iz Slovenije, ki na kritičen in (samo)ironičen način upodablja vsakdanje motive slovenskega urbanega in podeželskega okolja. V središču zanimanja njihovih podob je dokumentacija povsem običajnih dogodkov, ki sicer večinoma ostanejo prezrti.