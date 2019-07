Laboratorij zunaj urbanih središč

Jubilejna edicija Kreativnega tabora Sajeta bo postregla z dvajsetimi koncerti in bogatim spremljevalnim programom

Rambo Amadeus

Od 1. do 7. julija bo na sotočju Soče in Tolminke in v Kinogledališču Tolmin potekal 20. mednarodni glasbeni festival Kreativni tabor Sajeta, na katerem se bo zvrstilo dvajset koncertov ustvarjalcev iz 11 držav, pester pa bo tudi spremljevalni program s kreativnimi delavnicami, predavanji, debatami, performansi, razstavami, filmskimi projekcijami ter programom za otroke. Festival, ki že dve desetletji sledi ideji vzpostavitve kulturno-umetniškega laboratorija v naravnem okolju, vsako poletje za en teden ustvarja pogoje za prakticiranje sodobnih ustvarjalnih praks zunaj urbanih središč.

Letos so pripravili bogat program, ki bo z nekoliko retrospektivnega pridiha primerno obeležil okroglo obletnico. Tradicionalno ostajajo odprti do novosti na ustvarjalnih področjih, ki jih festival pokriva, široka programska zasnova in žanrska neobremenjenost pa še vedno ostajata ena ključnih karakteristik Sajete.

V programu, kjer se sodobnost srečuje z zgodovino, bodo nastopili nemški krautrock velikani faUSt, ki so se pojavili v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja in že takrat opozorili nase kot ena bolj inovativnih skupin v zgodovini popularne glasbe. Domači glasbeniki Jazz Punt Big Band bodo posebej za to priložnost igrali po notah pionirjev sodobne elektronske glasbe Kraftwerk.

HkrfU6MHQ8U

Na festival se po devetih letih vrača tudi Rambo Amadeus z zasedbo Five Winnetous, iz Tuve pa jim je končno uspelo pripeljati Sainkho Namtchylak, eno vidnejših predstavnic samosvojega grlenega petja, ki bo skupaj z v Berlinu živečem japonskim kitaristom in daksofonistom Kazuhishem Uchihashijem nastopila na zatvoritvenem dnevu, ko bomo deležni tudi solističnega nastopa bobnarja in tolkalista Zlatka Kaučiča.

FrnQPyZFaSA

V sodelovanju z Novo Musko bodo pripravili javno debato, na kateri bodo spregovorili o okroglih obletnicah, saj letos poleg Sajete praznuje okrogel jubilej še vrsta drugih pomembnih festivalov, kulturnih ustanov ter Radio Študent, ki bo na Sajeti tudi aktivno prisoten s prenosom v živo. Na ogled bo tudi retrospektivna intermedijska razstava GeneraARTion XX, ki jo je pripravil Marko A. Kovačič ter zvočna Bio-Akustična razstava Boštjana Perovška.

V okviru Kino Sajeta bodo postregli s slovensko premiero dokumentarnega filma ‘"Romantic Warriors IV – Krautrock part 1’" avtorjev Adele Schmidt in José Zegarra Holder. Film je posvečen smeri v zgodovini popularne glasbe, ki ji tudi Sajeta posveča nemalo pozornosti.