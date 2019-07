Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo retrospektivno razstavo kostumografa Alana Hranitelja ob 33. letnici njegovega umetniškega delovanja, plesno predstavo Maríe Pagés z naslovom Oda času, ki v ospredje postavlja minljivost časa, koncert malijske zasedbe Tinariwen, ene najbolj priznanih puščavskih blues rock skupin, razstavo ameriškega umetnika Brada Downeya, ki se pri svojem umetniškem delu poslužuje strategije preseganja mej, kršenja pravil, javnih potegavščin, koncert Nosil bom rdečo zvezdo, na katerem bo nastopila Svetlana Makarovič z gosti.

Četrtek, 4. julij

V Galeriji Vžigalica Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Ta Eho ameriškega umetnika Brada Downeya, ki se pri svojem umetniškem delu poslužuje strategije preseganja mej, kršenja pravil, javnih potegavščin in uporabe formalnih postulatov uradnih sistemov kot okvira za ironijo in satiro. Tokrat bo predstavil zgodbo o nastanku spomenika prve dame Melanie Trump, duplikat tiskovne sobe predsednika Ronalda Reagana v Beli hiši, cenzurirane posterje, revije in posnetke, zbrane v Turčiji in Združenih arabskih emiratih, na trgu pred galerijo pa premični simbol modernosti, Tatlinov stolp na buldožerju.

Melania, 2019

Na Ljubljanskem gradu bodo ob 20.30 odprli retrospektivno razstavo Vzporedni svetovi Alana Hranitelja, ki je nastala ob triintridesetletnici njegovega umetniškega delovanja in trinajst let po retrospektivni razstavi Kostumografija 1986–2006 v MGLC v Ljubljani. V prvem delu je predstavljen izbor sedemdesetih kostumov za gledališče, opere in balet, ki so nastali med letoma 2006 in 2019. V drugem delu z naslovom Počivaj v miru, je zbranih sedem figur, ki sicer naseljujejo "nevidne" svetove podzavesti, sanj, domišljije in mitologije. Tretji del pa je pogled v Omaro norega klobučarja – pogled v neskončno barviti svet oblačenja, za katerega ni nujno, da ostane zaprt v knjigi Lewisa Carrolla.

© Barbara Zajc

V Križankah Ljubljana bo ob 21.00 v okviru 67. Ljubljana Festivala nastopila flamenko plesalka María Pagés s predstavo Oda času, ki v ospredje postavlja minljivost časa in vpliv le-tega na človeško telo, hrepenenje, umetnost in življenje. Navdih je plesalka črpala iz svojega osebnega in poklicnega življenja, v predstavo pa je vključila tudi misli znanih zgodovinskih osebnosti kot so Platon, Marguerite Yourcenar, Jorge Luis Borges, John Cage, Marcel Duchamp, Octavio Paz in drugi.

Na Kongresnem trgu Ljubljana bo ob 20.00 koncert Nosil bom rdečo zvezdo, na katerem bo nastopila Svetlana Makarovič z gosti. V Švicariji Ljubljana bo ob 21.00 v okviru Poletja v Tivoliju nastopil avdio-vizualni kolektiv YGT, ki bo predstavil svoj drugi album Sinking Ship.

gvEpBVnZ8yY

V TrainStation SubArt Kranj bo ob 21.00 v okviru 11. SubArt Festivala nastopila malijska zasedba Tinariwen, ena od najbolj priznanih puščavskih blues rock skupin.

H1YIgwPsX5Q

Na Kinodvorišču (Atrij Slovenskih železnic) Ljubljana bo ob 21.30 premiera filma 3 dnevi z Romy Schneider, ki je zgrajen okoli igralkinega zadnjega intervjuja in navdahnjen z znamenitimi črno-belimi fotografijami Roberta Lebecka. Film ni portret ene najslavnejših evropskih igralk svojega časa, ampak intimna zgodba o zlomljeni ženski, ki skuša še zadnjič prevzeti nadzor nad svojim življenjem. Režija: Emily Atef

VY0oaSgWJVQ

Od 4. do 6. julija bo v Kostanjevici na Krki potekal FKK-Festival kulture Kostanjevica: Forma viva Kostanjevica na Krki 2019, bienalni simpozij kiparjev in akustični nastop dua Silence (4. 7.), avtorski projekt igralke Anje Novak Imela bi otroke, vrt in petnajst zajcev v režiji Nine Šorak, koncert Leslie More, Koala Voice, Repetitor, High5 (5. 7.), literarni zajtrk z Mileno Zupančič, Beton Ltd.: Ich kann nicht anders FKK 2019, koncert Noair, Generator, Jonathan, Prismojeni Profesorji Bluesa (6. 7.).

yXbEAtLytl8

Petek, 5. julij

V Hiši kulture Pivka bodo ob 19.00 odprli razstavo umetniške skupine KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič ) z naslovom Posebni prostori, ki predstavlja pregled večletnega projekta Special Place in the City / Posebni prostori v mestu, ki letos praznuje 15. letnico. Izhodišče projekta je želja avtoric, da spoznajo kraje skozi osebno perspektivo njihovih prebivalk in prebivalcev. V tem času so tako spoznale Maribor, Ptuj, Celje, Ljubljano, Zagreb, Sarajevo, Varšavo, Gradec in Nottingham, zdaj pa se tem mestom pridružuje tudi Pivka. Avtorice so projekt zasnovale kot umetniško psihogeografsko platformo, v okviru katere raziskujejo odnose in povezave med posameznikom, prostorom in mestom. Zbirajo in arhivirajo intimne pripovedi, spomine in doživetja prebivalcev mest, ki jih ti prispevajo v obliki risb, fotografij, zgodb in video zapisov.

V Razstavišču Monfort Portorož bodo ob 20.30 odprli festival IZIS#7-Invazija s pregledno intermedijsko razstavo, na kateri se bodo predstavili: Tilen Sepič: Svetlobni oscilator, Saša Spačal, Matic Potočnik: Liminoid, Robertina Šebjanič, Aleš Hieng – Zergon, Ida Hiršelfelder: Časovni zamik/Kemobrionični vrt, Marko Vivoda, Karlo Hmeljak, Luka Frelih: Rear. Otvoritveni performans: Irena Z. Tomažin.

Saša Spačal, Matic Potočnik: Liminoid

Sobota, 6. julij

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 potekal Mosh Beach Party, na katerem bo nastopila ameriška deathcore zasedba Whitechapel, ki bo predstavila najnovejši album The Valley. Predskupina: Morywa (Slo)

RuRZYB9EEZM