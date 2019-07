Prvi festival street arta v Sloveniji

Prvi mednarodni Ljubljana Street Art Festival bo postregel z bogatim programom - od simpozija, diskusij, delavnic - do (brezplačnih) sprehodov in stenskih poslikav

Melania, 2019

Od 2. do 6. julija bo v organizaciji Alternative Ljubljana/Inštitut za urbana vprašanja potekal prvi mednarodni Ljubljana Street Art Festival, ki bo združil mednarodno in domačo ulično, umetniško, aktivistično in akademsko sceno. Festival z bogatim programom dogodkov, od simpozija, diskusij, delavnic - do (brezplačnih) sprehodov in stenskih poslikav, spodbuja obiskovalke in obiskovalce k branju ulic in aktivni participaciji, hkrati pa podpira mlade, še neuveljavljene generacije uličnih umetnic in umetnikov. Prva edicija festivala je obenem posvečena praznovanju obletnice brezplačnega Ljubljana Graffiti Toura, ki že četrto leto zapored razkriva pisane strani ljubljanskih zidov in navdušuje številne domače in tuje obiskovalce.

Festival bo 2. julija v Klubu Gromka na Metelkovi odprl simpozij z naslovom Politike in politično street arta, ki se posveča refleksiji dosedanje teorije in prakse street arta in grafitov. Na simpoziju bodo sodelovali: dr. Mitja Velikonja: Metode preučevanja grafitov in street arta, Helena Konda: Napisne akcije OF in drugi grafiti na Slovenskem med 2. svetovno vojno, Eric Uršič: Partizanski grafiti i simbolička borba – slučaj Istre, Monika Kropej: Politični grafiti skozi grafitarske bitke in skozi oči splošne javnosti in Nina Perger: Dekontraminacija sovražnega govora v Sloveniji.

Na letnem vrtu Gala hale bo 3. julija med 10. in 14. uro potekala Street art delavnica 25×25, na katero vabijo 25 grafitarskih začetnikov do 25. leta starosti, ki se bodo pod vodstvom izkušenih mojstrov seznanili s praktičnimi stranmi grafitiranja in šabloniranja. V Galeriji Škuc pa bo ob 19.00 na ogled dokumentarec Public Discourse v režiji ameriškega umetnika in aktivista Brada Downeyja, ki prikazuje raznovrstnost street art praks v New Yorku ter predstavi nekatere od danes najbolj znanih uličnih umetnikov in umetnic: Shepard Fairey (Obey), Caledonia Curry (Swoon), WK Interact, Revs, Space Invader, T-kid, Espo ter Keith Harring. Po projekciji bo sledil pogovor z režiserjem, ki po vsem svetu ustvarja radikalne in navdušujoče intervencije v javnem prostoru, v Sloveniji pa je postavil kip Melaniji Trump. V Galeriji Vžigalica bo od 4. julija do 25. avgusta na ogled njegova razstava, na kateri bo predstavil zgodbo o nastanku spomenika prve dame; duplikat tiskovne sobe predsednika Ronalda Reagana v Beli hiši; cenzurirane posterje, revije in posnetke, zbranih v Turčiji in Združenih arabskih emiratih; na trgu pred galerijo pa premični simbol modernosti, Tatlinov stolp na buldožerju.

V okviru festivala bodo pripravili tudi Tabor Street Art Tour-brezplačen sprehod po soseski Tabor, ki je posejana s številnimi urbanimi intervencijami v javni prostor, kolesarski Street Art Tour po Ljubljani, kjer boste lahko spoznali najboljše ulične stvaritve izven centra mesta (Prule, Trnovo, park Tivoli, Šiška), štiridnevno poslikavo stene kluba Jalla Jalla umetnikov Vedrana Štimaca, Denisa Šmida in TAMAA. kolektivno barvanje stene med hostlom Celica in ambulato Metelkova, poznane pod imenom Hall of Fame ter zaključno zabavo v Ambasadi Rog (DJ Molotov).