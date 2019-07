REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? Na Letnem vrtu Gala Hale bo potekal tradicionalni Underground Pulse Piknik, na katerem bo kot posebni gost nastopil kolumbijski mojster deep drum'n'bassa Brain, v Cvetličarni festival elektronske glasbe Woodland, na katerem bodo med drugim nastopili Marnik, Frank Kvitta, Moe, Tricky Gullivan, Goncalo M, v K4 večer Roza + Pink. The Underground: United In Trance, v Jazz klubu Satchmo pa se bo predstavila avstrijska ekipa Predators Lab.

Petek, 5. julij

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Elovetric)

(21.00): Letni vrt & Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Underground Pulse Piknik: Membrain Lunch Party (Wrongidea, Danaja, DJ 4, Wubsonik, Theejay, Brain, Minimalist, Fornax)

xRipczArHik

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Help Jaka - Dobrodelni Techno Dogodek (Veztax, Adamm, Sara Popovič, Drawle, Lilson, Matt Cubero, Matthias, Mindwalk, Hasani)

opw5cm-Iz5c

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Gibanica x Studio Most Benefit (Veliki oder: Barion/Gregor Zemljič, Mint & Nitz, Inneas. Mali oder: Tim Cosinus Live!, A Humanoid Individual Live!; VJ: 5237)

ht5FVY8VSMg

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: The Heat Is On (DJ Duki)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Drops Festival Preparty (Higashi, Ofnana pesa, Selgor, Eaaruru)

0Q0Sd3zK-LA

Sobota, 6 .julij

(20.00): Cvetličarna Ljubljana: Woodland Festival (Main EDM Stage: Marnik, Vanillaz, Avadox, Moe, Tricky Gullivan, Shift. Eco Festival Techno Stage: Frank Kvitta, Svetec, Goncalo M, Gumja, Lilson, Ally)

w_duPKqbX04

(21.00): Ambasada Rog Ljubljana: Ljubljana Street Art Festival (DJ Molotov)

(21.00): Križevci pri Ljutomeru: L·S·T/RePannonia Festival (DJ Stixx, Tom Biz, Lenokaj, DeeJay Tee, Able)

UwIMroMwhQA

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Difrakcija / Predators Lab (Inner Mind, Second Section, Asom, Spencah, Kryptønite, Aveho b2b Nukleus)

uMinayY0IbM

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Roza + Pink. The Underground: United In Trance (Calixta, Elyksir, Reconceal; VJ: 5237)

0TsX4D4t8kU