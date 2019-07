Prihodnost na Ptuju

Največji slovenski dogodek sodobne umetnosti bo gostil več kot 80 umetnikov

Jeongmoon Choi

Med 5. in 12. julijem bo Ptuj gostil 17. festival sodobne umetnosti Art Stays, največji slovenski dogodek sodobne umetnosti, ki je od leta 2003 gostil več kot 800 ustvarjalcev, med njimi tudi svetovno znana imena, kot so Ai Weiwei, Yoko Ono, Monira Al Qadiri, Gilbert in George, Allora & Calzadilla. Tudi letos bodo predstavili presežke iz zelo širokega spektra umetniških izrazov – od kiparstva, fotografije, slikarstva, instalacij do videa, filma, performansov in glasbe. Tokratna izvedba z naslovom Prihodnost - vizija sveta bo predstavila več kot 80 umetnikov, ki svoja raziskovanja posvečajo prihodnosti in z njimi odgovarjajo na vprašanje kaj nas čaka?

Letošnji mednarodni izbor umetnikov zajema nekaj zelo pomembnih avtorjev, kot so Edward Burtynsky, Olivo Barbieri, Gal Weinstein, Jeongmoon Choi, Zulkifle Mahmod, Snow Yunxue Fu in Andrea Botto, ki bodo predstavili specifične projekte ali dela, ki ponujajo razmislek o raziskavah in praksah, ne le umetniških, temveč tudi kulturnih, družbenih, političnih in antropoloških, usmerjenih k raziskovanju naše prihodnosti, naših misli in osebnih vizij.

Otvoritev festivala bo 5. julija ob 18.oo v Dominikanskem samostanu z zvočno instalacijo Zvočno obzorje-poslušaj, a zakaj? enega najpomembnejših singapurskih umetnikov Zulkifleja Mahmoda. Sledil bo koncert jazz zasedbe DžeZZva na Slovenskem trgu in nato festivalsko praznovanje 1950. obletnice prve omembe Ptuja z video mapiranjem ptujske mestne hiše, ki ga bo izvedel umetniški tandem Movimento Creative Label na Mestnem trgu.

Zulkifle Mahmod

Kot osrednji tematski projekt organizatorji izpostavljajo letošnji program Art Stays Kina in slovensko premiero filma Antropocen: Človeška doba. Kinematografska kontemplacija o množičnem človeškem preoblikovanju planeta je štiri leta trajajoč projekt izdelave celovečernega dokumentarnega filma večkrat nagrajene ekipe, ki jo sestavljajo Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal in Nicholas de Pencier. Film sledi raziskovanjem mednarodne skupine znanstvenikov, antropocenske delovne skupine, ki po skoraj desetletju raziskav trdi, da se je sredi dvajsetega stoletja, zaradi globokih in trajnih človeških sprememb na Zemlji, holocenska doba umaknila antropocenski dobi.

Galerija mesta Ptuj bo gostila kar štiri razstave: Snow Yunxue Fu in Béatrice Lartigue bosta predstavili interaktivna prostorska projekta Kras 360 VR in Narcis, korejska umetnica Jeongmoon Choi bo predstavila lebdečo krajino z naslovom V-sredi, ki s pomočjo UV-svetlobe in posebnih niti ustvarja nove, futuristične prostore, na ogled pa bosta tudi dve fotografski razstavi pod taktirko kustosov Carla Sale in Alessandre Maccari z naslovom Nemirne pokrajine in Nemirne pokrajine prihodnosti, ki bosta prikazali osebne poglede petih avtorjev (Olivo Barbieri, Andrea Botto, Silvia Camporesi, The Cool Couple in Discipula), ki opozarjajo na krhko sedanjost in negotovo prihodnost.

Silvia Camporesi

Mednarodna tematska razstava Med peklom in nebom, ki jo zaznamuje kontrast, bo na ogled v Miheličevi galeriji, kjer se bodo predstavili Gal Weinstein, Snow Yunxue Fu, Costantino Ciervo, Interno3 (Manuel Frara) in DK (Damjan Kocjančič). V Gal.eriji Magistrat se bo s projektom Stratifikacije predstavil Toru Hamada, umetnik japonskega rodu, ki živi in ustvarja v Parizu.

Telo je osrednji element ustvarjanja štirih mednarodnih umetnikov (Gabriele Corni, Dušan Fišer, Euro Rotelli, Andrea Tagliapietra), ki se med seboj zelo razlikujejo. Na razstavi Android v Galeriji FO.VI preoblikujejo našo idejo o telesnosti in materiji, ki je morda izgubila svojo identiteto in postala gledališče eksperimentalnega človeka – geografija, ki nosi sledi našega časa.

Prihodnost – delo v nastajanju je razstava kustosov Andreje Džakušič in Dušana Fišerja, ki prevprašuje prihodnost umetnosti skozi umetniška dela, ki so nastala v preteklosti. Skupina umetnikov bo postavila svoja dela v nov kontekst in v galeriji poskušala ustvariti komunikacijo med posameznimi deli. Na razstavi v Tovarni umetnosti sodelujejo: Borut Beus, Andreja Džakušič, Borut Holland, Simon Macuh, Keiko Miyazaki, Boris Oblišar, Željko Opačak, Ervin Potočnik, Mojca Senegačnik, Iva Tratnik in Bori Zupančič.

Med drugimi projekti velja omeniti še javni projekt PHROOM za prihodnost, ki bo popestril Murkovo ulico z izborom mednarodnih fotografov ter obisk prejemnice nagrade art stays na mednarodnem natečaju Arte Laguna Prize, Yu Kato iz Japonske, ki bo ustvarila veliko instalacijo na dvorišču ptujskega gradu. Ob zaključku festivala pa se obeta še futuristična modna revija Ujeti v času ptujske modne kreatorke Sanje Veličkovič.

Festivalski program sta pripravila umetniški direktor Jernej Forbici in kreativna direktorica Marika Vicari skupaj s tujimi in domačimi galerijami, muzeji in fundacijami ter z mednarodnim strokovnim odborom kustosov v sestavi: Carlo Sala, Antonio Arévalo, Italo Bergantini, Dušan Fišer, Manuel Frara, kustosi agencije PHROOM, Laszlo Laszlo Révész in Bin Yu Wang.

Tudi letos Art Stays sodeluje z Akademijo za likovno umetnost iz Benetk, Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje iz Ljubljane, Madžarsko univerzo likovnih umetnosti iz Budimpešte, s Fakulteto za arhitekturo iz Benetk in z Akademijo za likovno umetnost iz Xiana. Skupaj s profesorji so študenti pripravili projekt Študije prihodnosti, s katerim mladi odtujeno in malce razočarano gledajo na prihodnost in se sprašujejo, kaj jih čaka.