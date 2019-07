Filmski večeri na prostem

Najbolj odmevni filmi pretekle sezone in šest novih filmov na Ljubljanskem gradu

Bolečina in slava

Od 11. julija do 3. avgusta bo na dvorišču Ljubljanskega gradu potekal Film pod zvezdami, ki ga pripravlja Kinodvor v sodelovanju z Ljubljanskim gradom. Na ogled bo izbor nekaterih najbolj odmevnih filmov pretekle kinematografske sezone (Zelena knjiga, Bojevnica, Rocketman, Bohemian Rapshody, Hladna vojna, Najljubša) in šest novitet, ki bodo prvič javno predstavljene na slovenskem platnu, med njimi tudi filma Bolečina in slava v režiji Pedra Almodovarja in Mrtvi ne umirajo Jima Jarmuscha.

Film pod zvezdami bo 11. julija ob 21.30 odprl slovenski film Ne bom več luzerka v režiji Urše Menart, ki je bil lani v Portorožu nagrajen z vesno za najboljši celovečerni film, scenarij in stransko igralko ter posebno omembo žirije slovenskih filmskih kritikov in kritičark. Po besedah režiserke gre za film o generaciji, ki ji nikakor ne uspe odrasti in za katero Slovenija nima prostora. Je tudi film o deziluziji in generacijskem prepadu med "preizobraženimi" milenijci, ki jih nihče ne potrebuje, ter njihovimi starši, ki so imeli za svoje otroke visoka pričakovanja, zdaj pa le nemočno opazujejo, kako jim življenje ne steče, kot bi moralo.

V petek, 12. julija bo sledila predpremiera dokumentarca Diego Maradona v režiji Asifa Kapadie (Senna, Amy), ki se v zadnjem delu trilogije o temnih plateh slave potopi v viharno življenje enega največjih nogometašev vseh časov. Karizmatični Argentinec 5. julija 1984 prispe v Neapelj, kjer prej zaspani nogometni klub Napoli kmalu povede do naslova državnega prvaka. Na igrišču uprizarja čudeže, na ulicah ga častijo kot boga. Vse skupaj se zdi skoraj neresnično.

V sredo, 17. julija bo predpremierno na ogled najnovejši film španskega mojstra Pedra Almodovarja Bolečina in slava. Gre za avtobiografsko odo filmski ustvarjalnosti, v kateri se sloviti režiser v jeseni življenja vrača k poglavjem svoje preteklosti. Od otroštva v Valencii do prve ljubezni v Madridu 80. let in odkritja filma.

Naslednji dan, 18. julija bo sledila posebna projekcija apokaliptične zombi komedije Mrtvi ne umirajo v režiji Jima Jarmuscha, ki je prežeta z ekološkimi podtoni ter navdahnjena z značilno mešanico melanholije in čudaškega humorja. Film, ki je odprl letošnji festival v Cannesu, odlikuje odlična igralska zasedba, v kateri so med drugimi Bill Murray, Tilda Swinton, Iggy Pop, RZA in Tom Waits.

V torek, 23. julija bo predpremiero doživel biografski dokumentarec Pavarotti, presunljiv in intimen portret legendarnega tenorja in enega najbolj priljubljenih opernih pevcev vseh časov, Luciana Pavarottija. V filmu, ki ga je posnel z oskarjem nagrajeni režiser Ron Howard (The Beatles: Osem dni na teden), se ikonični nastopi, s katerimi se je Pavarotti zapisal v zgodovino, prepletajo z intimnimi pogovori, intervjuji in še nikoli prej videnimi posnetki.

Naslednji torek, 30. julija bo predpremiera biografske drame Beli vran o ključnem trenutku v življenju mladega ruskega baletnika Rudolfa Nurejeva, ki jo britanski igralec Ralph Fiennes zrežira kot preplet globokega poklona velikemu baletniku in napetega trilerja iz obdobja hladne vojne.

Film pod zvezdami bo 3. avgusta zaključila predpremiera rock'n'roll komedije Yesterday v režiji Dannyja Boyla, v kateri spremljamo Jacka Malika, ne preveč uspešnega kantavtorja iz malega mesteca ob angleški obali, ki med skrivnostnim izpadom elektrike doživi prometno nesrečo. Ko se prebudi, osupel spozna, da skupina The Beatles ni nikoli obstajala. Še včeraj so vsi poznali njihove pesmi, danes pa se jih spomni samo še Jack.

