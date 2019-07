Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo mednarodno razstavo mladih umetnikov z naslovom Kljub vsemu seksi, ki na svojevrsten način nagovarja tesnobo, ki se pojavlja med mladimi, soočenimi z okoljsko katastrofo, festival In Memoriam prof. Peter Hafner, na katerem bodo nastopili Igralom, Haiku Garden, Lola Marsh, Persons from Porlock in drugi, 22. festival drugačne glasbe Trnje, nastop madžarskega pianista, skladatelja in aranžerja Norberta Kaela, ki združuje klasično glasbo z jazzom.

Četrtek, 11. julij

V Švicariji Ljubljana bo ob 21.00 v okviru Poletja v Tivoliju nastopila skupina Dubzilla, ki v avtorskem izrazu odseva neobremenjen zvočni kolaž raznolikih virov in bogatih odtenkov - med eksperimentalnim dubom, ambientalno elektroniko in post rockom.

goIgqg5dmXI

Petek, 12. julij

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 odprli mednarodno razstavo mladih umetnikov iz Londona, Berlina, Budimpešte in Ljubljane z naslovom Kljub vsemu seksi, ki na svojevrsten način nagovarja tesnobo, ki se pojavlja med mladimi, soočenimi z okoljsko katastrofo. Razstava se ukvarja z vprašanjem o vlogi umetnosti v svetu, ki je v plamenih. Umetniki in umetnice so, danes, bolj kot kadarkoli prej, poklicani, da delujejo družbeno odgovorno, da zavzemajo kritično pozicijo, da se borijo za pravičnost. Nekateri umetniki pa se tej vlogi upirajo. Namesto, da bi počeli, kar je prav, počno, kar se jim zdi dobro. Kar jim je všeč. Kar se jim zdi seksi. Razstavljajo: Dan Adlešič, Zuzanna Czebatul, Jure Kastelic, Botond Keresztesi in Andrej Škufca. Kurator razstave: Jure Kirbiš.

Botond Keresztesi: Sporočilo v steklenici je v plamenih (2017)

V Lapidariju Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 19.00 odprli razstavo Svetlane Jakimovske Rodić z naslovom Made in Forest / Narejeno v gozdu. Predstavljena bo serija monotipij in instalacij, pri katerih umetnica za matrico uporablja lubje dreves, ki ga je napadel lubadar. Sledi lubadarjev so hkrati sledi uničenja življenja dreves in rojstva drugega življenja vrste, katero ljudje zaradi njene majhnosti in iz naše percepcije inferiornosti enostavno spregledamo. Njeno zanimanje za "grafične" sledi življenjskega cikla lubadarjev (zalubnikov) izhaja iz raziskovanja razlogov za povečano število (invazivnih) žuželk, kot posledice človekovega neracionalnega poseganja v naravo, nestrukturiranega pogozdovanja monokultur na nižjih nadmorskih višinah in klimatskih sprememb. Kustosinja razstave: Kristina T. Simončič.

© Maruša Lapuh

V Viteški dvorani Križank Ljubljana bo ob 20.00 v okviru 67. Ljubljana Festivala , ki nastopil madžarski pianist, skladatelj in aranžer Norbert Kael, ki združuje klasično glasbo z jazzom. Na koncertu bo predstavil dela Bacha, Skrjabina, Bartoka, Chopina in Rimskega – Korsakova v jazzovski preobleki.

8O-muF7GzyU

V Mestni galeriji Piran bodo ob 20.00 odprli razstavo Ganija Llalloshija z naslovom Walk With Me (slike s poti), ki je posvečena hčerki Rini. Njegov umetniški pogled na svet opredeljuje odprtost, posluh za aktualne, politične, a tudi socialne problematike, ki jih najpogosteje črpa kar iz življenjskega okolja. Pri tem si ne postavlja meja v tehničnem smislu, saj poleg slikarstva, grafike ali risbe izrablja tudi kompleksnejša izrazna sredstva, s katerimi vstopa v javni prostor.

After Harvest/Po košnji (2019)

Na Letnem vrtu pri Rdeči ostrigi Škofja Loka bodo ob 20.00 na festivalu In Memoriam prof. Peter Hafner, nastopili: Koala Voice, Nina Bulatovix, Haiku Garden (Slo) in Igralom (Srb).

qUm8Kju8j1Q

Od 12. do 13. julija bo v Trnju pri Pivki potekal 22. festival drugačne glasbe Trnje, na katerem bodo nastopili: Peskovnik, Nakajima, The Pau, Extreme Smoke 57, Bolehlav, Lynch, BeatMyth feat. N'Toko (12. 7.), Molska Palca-ex Polska Malca, Svojat, Igralom, Stepa, Persons from Porlock, Natt, F.T.D., Helahirn, Fatter (13. 7.).

aYaP_Z3_n7M

Sobota, 13. julij

Na Letnem vrtu pri Rdeči ostrigi Škofja Loka bodo ob 20.00 na festivalu In Memoriam prof. Peter Hafner, nastopili: Lola Marsh (Izr), PI (Hr) in Kleemar (Slo).

Xz0I_O537mk

V Kavarni Kina Šiška Ljubljana bo ob 20.00 v okviru Poletja v Šiški nastopila beograjska glasbenica Kezz. Njen glasbeni izraz zaznamuje edinstven spoj sodobnega, elektro-organskega zvoka in stiliziranega petja s pridihom tradicionalnih balkanskih melodij.

Cw31T-dAj_s

Nedelja, 14. julij

V Stolpu Škrlovec Kranj bo ob 21.00 v okviru festivala In Memoriam prof. Peter Hafner nastopila ljubljanska zasedba Persons from Porlock.

cHiKFvPOiMA