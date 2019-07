REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V splitskem Parku Mladeži bo od 12. do 14. julija potekal festival Ultra Europe, Klub Tiffany in Monokel bosta v okviru Ghosting serialke gostila maeriškega DJ-ja Chrisa Cruseja, v K4 pa zaključek sezone rezidenčnih ekip Sezam in Synaptic.

Chris Cruse

Petek, 12. julij

(18.00): Klub rečnih kapitanov Ljubljana: River Session All Around The House (live DJ set w/ DJ Jack'o)

(19.00): Soteska 8 Ljubljana: Senč & Softskinson (DJ set)

(19.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Levanael)

(22.00): Coco Cafe Portorož: I AM Party: Endless Summer Nights (Benjamin Shock, Denis Beganovic aka Kaykay, DJ Density)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! "July July" (Torulsson, Alenia, Kobayashii)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Kamasutra, Noir (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: Sezam x Synaptic Closing (Bazen: Nitz, Zergon, Utti. Bar: .čunfa, Softskinson, Krilc)

Od 12. do 15. julija bo v Parku Mladeži Split potekal festival Ultra Europe, na katerem bodo med drugim nastopili: Swedish House Mafia, Above & Beyond, Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Carl Cox, The Chainsmokers, David Guetta, DJ Snake, Dubfire, Jamie Jones, Joseph Capriati, Maceo Plex, Marco Carola, Gud Vibrations, Rezz, Rezz, Richie Hawtin, Sasha & Nic Fanciulli, Steve Aoki in Tchami x Malaa.

Sobota, 13. julij

(15.00): Klub rečnih kapitanov Ljubljana: Chilliada (Cookie, Ledeni)

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Trance Only (Panchakshara, Bang Bangal, Shantii Shambo, Mada Poka)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus (Shekuza vs Dulash Der DJ)

(23.00): K4 Ljubljana: Temnica (Schrauff, СИНИ, Thon Kland)

(23.00): Tivoli Club Portorož: Stars Of Andromeda (DJ P!sta, Maximilian Foit, Igor Mauer)

(23.00): Klub Tiffany in Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Ghosting pres. Chris Cruse + Benefit Rave (Chris Cruse, Stascha, Le Berg, Volk, cl_tr, Lou Cyan, some1else)