Duhovito in ganljivo razmišljanje o vladavini denarja

Satirična roparska pustolovščina nastavi ogledalo družbi, ki je dopustila, da denar postane njena glavna vrednota

Od 10. julija dalje si v Kinodvoru lahko ogledate film Propad ameriškega imperija, v katerem režiser Denys Arcand predstavi duhovito in ganljivo razmišljanje o vladavini denarja in sesuvanju vseh ostalih vrednot v naši družbi. Kanadski režiser je za film Vdor barbarov (2003) prejel oskarja za najboljši tujejezični film.

Šestintridesetletni Pierre-Paul Daoust, ljubitelj literature in doktor filozofije, je prisiljen delati kot dostavljavec, da bi dostojno živel. Nekega dne se pri dostavi pošiljke po naključju znajde sredi oboroženega ropa, ki pa se ponesreči. Dva človeka sta mrtva, na tleh pa ležita dve športni torbi, polni bankovcev. Pierre-Paul se sooči z moralno dilemo: naj se obrne in odkoraka praznih rok ali naj vzame denar in pobegne? Gre za smešen in ganljiv razmislek o sodobni družbi, v kateri je denar postal sveta vladar ter pri tem izrinil in potolkel vse prej pomembne vrednote.

"Pri snemanju filmov skušam na svoj način slediti staremu principu: nastavljati zrcalo življenju in času. Celo v najbolj oddaljenih kotičkih našega planeta smo vsi podaniki ameriškega imperija. Ampak ta imperij umira in njegovi krči tudi nam povzročajo hude bolečine. Tisti, ki vse upanje polagajo v odhod Trumpa, pozabljajo, da je po Kaliguli prišel Neron, ki so mu sledila tri stoletja neusmiljenega razkroja.Vladavina denarja je le eden od simptomov. Bomo našli dovolj močne antibiotike, ki bodo ustavili to gangreno? Film sem naslovil tako, ker si predstavljam, da bodo ljudje, ki bodo o nas razmišljali čez štiristo let, rekli: "Ti ljudje so živeli v času propada ameriškega imperija." Delovni naslov filma je bil Zmagoslavje denarja, a se mi je na neki točki zazdel preveč preprost, preozek, saj film govori o marsičem – o ljubezni, sočutju, dobrodelnosti," je zapisal režiser.

Denys Arcand je kanadski režiser, scenarist in producent. Njegov film Le déclin de l’empire américain (1986) je na festivalu v Cannesu prejel nagrado FIPRESCI in bil nominiran za oskarja za najboljši tujejezični film. Enako nominacijo je leta 1989 prejel tudi film Jésus de Montréal, ki je v Cannesu osvojil veliko nagrado žirije. Še večji uspeh je doživel film Vdor barbarov (2003), ki je poleg mnogih drugih priznanj prejel nagradi za najboljši scenarij in najboljšo igralko v Cannesu ter oskarja za najboljši tujejezični film.

