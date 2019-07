Teden fantastičnih filmov z vinsko spremljavo

Jubilejni 15. Grossmannov festival bo ponudil rekordnih 35 celovečercev, častna gosta pa bosta Sam Firstenberg in Christina Lindberg

Jekleno nebo 2: Prihajajoča rasa

Od 16. do 20. julija bo v Ljutomeru in letos prvič tudi v Ormožu potekal 15. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, ki ga je ameriška revija MovieMaker uvrstila med 30 najboljših žanrskih festivalov na svetu. Ponudil bo rekordnih 35 celovečernih filmov, 13 dokumentarcev in 33 kratkih filmov iz 35 držav. Častna gosta festivala bosta režiser Sam Firstenberg (Ameriški ninja) in igralka Christina Lindberg, ena najznamenitejših ikon eksploatacijskega filma sedemdesetih let in muza Quentina Tarantina, ki bosta na zaključni prireditvi prejela nagradi za izjemne prispevke k žanrski kinematografiji, poklonili pa se jima bodo tudi s posebnima retrospektivama,

V tekmovalnem programu celovečercev za glavno nagrado Hudi maček bo prikazanih šest filmov: švedska psihedelična grozljivka Črni krog v režiji Adriána Garcíe Bogliana, X-izkoriščani režiserja Károlyja Ujja Mészárosa, krvoločna komedija Prihaja pekel britanskega režiserja Jacka McHenryja, satirična grozljivka Gora bogov Daniela M. Caneira, britanska komična grozljivka V tkanini enega vodilnih sodobnih žanrskih režiserjev Petra Stricklanda ter indijska fantazijska grozljivka Tumbbad (r. Rahi Anil Barve in Adesh Prasad), ki navdih črpa iz bogate folklorne tradicije ter navduši z osupljivo vizualno dovršenostjo.

Cz5uPB1x29U

Izven tekmovalnega programa bodo predvajali 19 celovečercev, med katerimi izpostavljajo slovensko premiero filma Jekleno nebo 2: Prihajajoča rasa, nadaljevanje kultne finske znanstvenofantastične komedije Tima Vourensole z glasbo skupine Laibach, komično grozljivko Prekletstvo Valburge v režiji Tomaža Gorkiča, omnibus Terenski vodnik po zlu, v katerem svoje interpretacije folklornih motivov ponudijo najzanimivejši sodobni žanrski režiserji in režiserke, hrvaško zombi komedijo Poslednji Srb na Hrvaškem v režiji Predraga Ličine, ameriško paranormalno grozljivko Ponovno rojena (r. Julian Richards), rusko črnohumorno komedijo Umri že enkrat (r. Kirill Sokolov), madžarsko znanstvenofantastično dramo Gospodov glas Györgyja Pálfija, zombi komedijo Mrtvi ne umirajo Jima Jarmuscha, brazilsko grozljivko Mrtvi ne govorijo režiserja Dennisona Ramalha.

YC8Z6i59s7o

i10l9_rdx5s

V sklopu Dokušok bodo med drugim predvajali italijanski dokumentarec Aquarius Visionarius - filmi Michela Soavija režiserja Claudia Lattanzija, ki nas popelje v svet največjega poeta italijanske žanrske kinematografije, ter ameriški dokumentarec George Romero-neodvisen človek, ki poglobljeno predstavi življenje in delo ene največjih legend fantastične kinematografije.

V tekmovalnem programu kratkih filmov se bo za nagrado Slakov hudi maček potegovalo 13 filmov z vsega sveta, 15 evropskih kratkih filmov pa se bo potegovalo za nagrado srebrni melies, ki jo podeljuje Evropska federacija festivalov fantastičnega filma (med njimi tudi Metod režiserja Tomaža Gorkiča).

Tekmovalni program glasbenih dokumentarcev za nagrado Hrupni maček bo postregel s sedmimi filmi: Poj mi pesem režiserja Mirana Zupaniča bo ponudil poglobljen vpogled v ustvarjanje Vlada Kreslina, Betty-pravijo, da sem drugačna režiserja Phila Coxa bo razkril zgodbo o Betty Davis, kraljici funka 70-ih, danski The Allins režiserja Samija Saifa bo lik in delo pokojnega punk rock provokatorja G.G. Allina predstavil skozi oči njegove matere in brata, ameriški Boom! Film o The Sonics v režiji Jordana Albertsena bo predstavil zamolčano zgodbo o eni najbolj divjih in vplivnih rock'n'roll skupin, Rockabul režiserja Travisa Bearda zgodbo o prvi afganistanski metal skupini, Kameleoni: Beatlesi nekdanje Jugoslavije režiserja Mihe Čelarja legendarno primorsko skupino, Bend vs. Brend režiserk Hanne Szentpeteri in Simone Jerala pa delo glasbenih menedžerk Maše Pavoković in Eve Kristine Filipčič.

bYCHRXpCz8c

Tudi letos ne bo manjkal filmski maraton Vrt mučenja, ki bo postregel s petimi izbranimi žanrskimi naslovi, med katerimi bo tudi najnovejši giallo bratov Onetti Abrakadabra. Festival bo prvič potekal tudi v Ormožu, kjer bo na Glavnem trgu gostoval Sam Firstenberg s projekcijo filma Ameriški ninja, ki mu bo sledila projekcija zombi komedije Poslednji Srb na Hrvaškem.

V okviru festivala bodo potekale tudi delavnice (Mala delavnica groze, Mala delavnica maske in posebnih učinkov), vinski program, v spremljevalnem programu pa koncerti (Odpisani, Šaht, Mburns, Dark Sphere...), gledališka predstava Čarovnica iz Črnega lesa, predstavitve knjig, Vino vlak, Subkulturna tržnica filmov, glasbe in stripov.