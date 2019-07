Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo razstavo slik Mihe Štruklja z naslovom Alter ego mest, ki so nastale na podlagi raziskovanja prostorov in ljudi kitajskih oziroma tajvanskih mest, koncert zasedbe KALU & The Gradient, ki je lani pri založbi Stiropor izdala debitantsko ploščo Get Well Soon, festival Dobimo se pred Škucem, na katerem se bo letos zvrstilo kar 47 različnih dogodkov, uprizoritveni koncert Songs Of Wars I Have Seen na tekste Gertrude Stein in glasbo nemškega skladatelja Heinerja Goebbelsa.

Četrtek, 18. julij

V Desnem atriju Mestne hiše Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo slik Mihe Štruklja z naslovom Alter ego mest, ki so nastale na podlagi raziskovanja prostorov in ljudi kitajskih oziroma tajvanskih mest. Slike so odziv na ulice in stičišče onkraj glavnih ulic ter plod opazovanja, kako fizični prostor ustvarja družbenega in nas determinira.

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 v okviru cikla Domorodni četrtki nastopila zasedba KALU & The Gradient, ki je lani pri založbi Stiropor izdala debitantsko ploščo Get Well Soon, ki sega od plesne elektronike, zasanjane ambientale, toplih jazzovskih in soulovskih momentov do pop napevov.

yqPWpsBUUCs

V Atriju Kavarne NUK Ljubljana bo ob 21.00 v okviru festivala Poleti v NUK nastopila skupina Interconnected, v kateri so so združili flamenko plesalka Ana Pandur, pevka Vesna Zornik, harmonikar Marko Brdnik in basist Robert Jukič. Skupaj bodo pričarali glasbeno plesni mozaik, v katerem se prepletajo tango, električna glasba in izvirne avtorske skladbe.

V Švicariji Ljubljana bosta ob 21.00 v okviru Poletja v Tivoliju nastopila BeatMyth & N'Toko, ki bosta postregla z živo različico udarniškega hibrida raznorodnih elektronskih žanrov, od elektro-punka do breakbeata, ki so zasoljeni z vokalno liriko brez dlake na jeziku. To bo hkrati tudi promocija novega EP-ja z naslovom Multiply, ki bo izšel pri založbi Kamizdat.

08qJ_UCSJE8

Petek, 19. julij

V Viteški dvorani Križank Ljubljana bodo ob 12.00 v okviru 67. Ljubljana Festivala odprli razstavo del, ki so nastala na 22. mednarodni likovni koloniji. Sodelujejo: Enrique Fuertas (Mehika), Edward Trobec (ZDA), Franco Dugo (Ita), Ivan Balažević (Hr), Fulvia Grbac, Valentina Agostini Pregelj, Nina Bric in Sabina Šinko (Slo). Selektor: Tomo Vran

V SNG Opera in balet Ljubljana bo ob 20.00 v okviru 67. Ljubljana Festivala uprizoritveni koncert Songs Of Wars I Have Seen na tekste Gertrude Stein in glasbo nemškega skladatelja Heinerja Goebbelsa. Nastopil bo Mednarodni orkester Ljubljana pod vodstvom dirigentke Žive Ploj Peršuh.

V Plešivici pri Sežani bo 19. in 20. julija v okviru festivala Mladifest potekala tradicionalna Wkrwglca: Nastopili bodo: Edo Maajka, Filip Motovunski, She Loves Pablo, Bring on The Vanguards, Kontradikshn (19. 7.), Zmelkoow, Let 3, Kralj Meteorit, NMN (20. 7.).

QJ02Z02_gCg

Pred Galerijo Škuc Ljubljana bo od 19. do 28. julija potekal festival Dobimo se pred Škucem, na katerem se bo letos zvrstilo kar 47 različnih dogodkov. V sklopu Muzika na Starem trgu se bodo predstavili Hammond Xperienz, Chilli Space (Peter Jenko, Dulash, Dojaja), Wild String Trio, Malamor, Radio Mondo, Brina, Duo Ponte, Barka Dilo, Tomi Purich Trio in Morse Art Project. V sklopu Teater v galeriji bodo na ogled tri predstave za odrasle: Blue lights: med glasbo in poezijo, Na valovih in Kot jaz ter devet predstav za otroke. Na ogled bosta še dva večerna performansa (Cabaret Tiffany, Fem TV 4.2 in ImproŠke: PoletŠke), zvrstile pa se bodo tudi različne ustvarjalne delavnice, projekcija dokumentarne TV serije, Knjižnica pod krošnjami ter dve razstavi: študentje Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil na NTF bodo pripravili razstavo KO-LAB, na razstavi Nebo in trenutek pa se bosta predstavila mlada umetnika Zala Zagoršek in Jernej Čuček Gerbec.

pPlsI_Y3IVk

Sobota. 20. julij

V Fotopubovem projektnem prostoru (Tivolska 44) Ljubljana bo od 15.00 do 22.00 pred festivalom Fotopub potekal Fotopupiknik. Ob glasbeni spremljavi Luke Uršiča - Kaluja bodo predstavili program letošnjega festivala, na ogled bo zbirka umetnin Fotopub Collection (izbor umetniških del mladih umetnikov, ki so v preteklih petih letih razstavljali na Fotopubu), predstavili pa bodo tudi Fotopub Photo Booth Egg, ki sta ga ustvarila Beam Team (Anja Romih in Stella Ivšek).

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila francoska skupina Joke, ki v svoji glasbi združuje punk, rock, reggae, afrobeat, hip hop...

GB73jNk7l6g