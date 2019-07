Prva reška retrospektiva Vlada Marteka

Dvojna pozicija likovnega umetnika in pesnika, ki se naravnost obsesivno ukvarja z jezikom in vlogo umetnosti

Vlado Martek: Da ne, 2004

V Muzeju moderne in sodobne umetnosti Reka (MMSU) je do 8. septembra na ogled Razstava z več naslovi, prva retrospektivna razstava Vlada Marteka, hrvaškega konceptualnega umetnika in tudi člana zagrebške Grupe šestorice avtora (1975–1978). Razstava je nastala v sodelovanju med Muzejem in galerijami mesta Ljubljane (MGML) in MMSU Reka, ki sta jo skupaj pripravili kuratorici Alenka Gregorič in Ksenija Orelj. Razstava, ki je del programa Reka 2020 – evropska prestolnica kulture, bo februarja leta 2020 na ogled še v Mestni galeriji Ljubljana.

Prva razstava na Reki predstavlja širok nabor medijev, konceptov in tematik, ki jim je skupna umetnikova eksperimentalna raba jezika. Razstava razkriva Martekove začetke v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, njegov preboj na umetniško sceno po diplomi iz literature in filozofije ter delo, ki ga je ustvaril kot član Grupe šestorice autora (Boris Demur, Željko Jerman, Vlado Martek, Mladen Stilinović, Sven Stilinović, Fedor Vučemilović), ki je odločilno vplivala na njegovo umetnost.

Razstava, ki predstavlja Martekova dela od 70-ih let prejšnjega stoletja naprej, pomeni poskus širjenja meja umetniškega izraza, pa tudi načinov predstavljanja in posredovanja umetnosti (performativna poezija, dekonstrukcija medijev in prodiranje v javni prostor). Poudarek je na Martekovi dvojni poziciji likovnega umetnika in pesnika, ki se naravnost obsesivno ukvarja z jezikom in vlogo umetnosti.

Na razstavi je na ogled okoli 300 del v različnih medijih, v ospredju pa so Martekove besedne igre, slikovni rebusi in piktogrami. Razstava z več naslovi uporablja humor in posega po nenavadnih kombinacijah simbolov, s čimer presega zgolj obrtniška pravila in konvencionalne pristope k materialom. Preliva se iz medija v medij in vnaša nemir v tradicionalne umetniške oblike. Ne glede na obdobje, v katerem je določeno delo nastalo, razstava sledi poti Martekovega heretičnega pristopa k jezikovnim konvencijam in njegovega poigravanja z navidezno pravilnimi jezikovnimi vzorci.

O razlogih za nastanek razstave in sodelovanje z MMSU Reka, je Alenka Gregorič povedala: ''Prvi obsežnejši pregled del Vlada Marteka je rezultat večletnega dogovarjanja o predstavitvi njegovih del v Ljubljani, ki je zanj pomembna tako zaradi prijateljevanja z Matjažem Hanžkom in s Francijem Zagoričnikom v sedemdesetih, prek katerih se je seznanil z delovanjem skupine OHO, kot njegove ljubezni do poezije Kosovela in Prešerna. Retrospektiva je sestavljena iz dveh delov – reškega in ljubljanskega – saj bosta razstavi ne le prostorsko specifični, temveč tudi konceptualno in vsebinsko raznoliki. Na reški retrospektivi bo tako moč videti nekatera dela, ki jih v Ljubljani ne bomo predstavili, in obratno, nekatera dela bodo predstavljena samo v Ljubljani oziroma bodo predstavljana znotraj drugačnih vsebinskih sklopov. Ob koncu projekta bo v založništvu MGML in MMSU Reka s podporo Fundacije Erste izšel tudi obsežen katalog z besedili Leva Krefta, Daniela Grúňa, Radmile Ive Janković, Nadežde Elezović in drugih.''