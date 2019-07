REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V sklopu RE.SET Europe Tour 2019 v Maribor in Ljubljano prihaja kolumbijski DJ Brain, v Gala hali bodo v okviru serialke Swaguljčica nastopili DVMIR, Borka, Mondijale, v K4 pa na zaključnem K4DNB dogodku sezone Wooga, Fornax, Sub Tera, Sari, Dub_Tone in Rak3ta.

Petek, 19. julij

(18.00): Žmauc Ljubljana: KROM: Gabi & Re3600 (DJ set)

(19.00): Soteska 8 Ljubljana: Zhe (DJ set)

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Shu Shu)

(20.00): ČinČin Ljubljana: Appetizer (Adonov)

(21.00): Coco Cafe Portorož: Deep Motion (Sputnik)

lyMBCm06-Y8

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Akcija (Brain., Spencah, Aveho b2b Dominus Diaboli, Lel Dnb b2b Shredder, Nukleus, D.n.B Doomsday)

PJ57yA1l99c

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Closing (Bazen: Evano, Mayell b2b Tim Kern. Bar: Nulla b2b Terranigma, Lara b2b Nitz; VJ: 5237)

7tKnGkaw1KA

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Glitteris (DJ set)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Swaguljčica (DVMIR, Borka, Mondijale)

vATCDecyWOo

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Caribbean Lust: Island of Lost Queers (DJ Papi)

Sobota, 20. julij

(15.00): Klub rečnih kapitanov Ljubljana: R3K4 (Wubsonik, Rak3ta, Sunneh, Etrove, Klepetz, Brain.)

i65zr2_iFbs

(20.00): ČinČin Ljubljana: L·S·T (DJ set)

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (DVMIR)

6k3TL0dtp-Q

(21.00): Coco Cafe Portorož: For The Love Of House Music (Exo Beltram)

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: GMD presents: Flavours #006 (Wrongidea, DJ Stixx, Wolfgex, Gros Urška, G4MAD...)

W064-3M5X7Q

(23.00): K4 Ljubljana: K4DNB Closing (Bazen: Wooga, Fornax, Sub Tera. Bar: Sari, Dub_Tone, Rak3ta)

ixFJoQOfocw