Peta sezona koncertnega cikla Selekcija

Pred ljubljansko Mestno hišo bo že petič potekala serija koncertov na prostem #Selekcija

FAKA

Poletne mesece pred ljubljansko Mestno hišo bo že peto leto zapored popestrila serija koncertov na prostem #Selekcija, ki predstavlja "sodobno robno elektronsko glasbo domačih ter tujih izvajalcev in izvajalk." S koncertnim ciklom elektronsko glasbo predstavljajo zunaj komercialnega in klubskega konteksta ter jo približujejo širši publiki v koncertni različici. Letošnjo Selekcijo je 20. junija odprla Perera Elsewhere, v Berlinu živeča britanska vokalistka, producentka in DJ-ka šrilanških korenin.

Na drugem koncertu (25. julija), ki je nastal v koprodukciji s festivalom Sonica (23. - 28. 9.), bosta nastopila južnoafriški subverzivni avdio-vizualni-performerski umetniški duo FAKA, ki se ukvarja s preoblikovanjem identitete črnske in queer kreativnosti ter domači elektronski dvojec Warrego Valles.

Kolektiv FAKA sta leta 2015 ustanovila Fela Gucci in Desire Marear, v okviru katerega raziskujeta kombinacijo različnih medijev, od zvoka, performansa, literature, videa in fotografije, do ustvarjanja eklektične estetike, s katero izražata svoje ideje o temah, ki so osrednjega pomena za obstoj črnih queer teles.

Debitirala sta na večerih BubblegumClubbb v galeriji Hazard leta 2015, kjer sta predstavila "#Wait Lorraine: A Wemmer Pan-African Introduction to Siyakaka Feminism". Istega leta sta izdala svojo priljubljeno odo Brendi Fassie, video posnetek z naslovom"“From A Distance". Leto 2016) je bilo zaznamovano z izdajo EP-ja Bottoms Revenge, pa tudi njune žive instalacije “The Factory” v Stevensonovi galeriji SEX. Sodelovala sta tudi na različnih mednarodnih festivalih: 9. berlinski bienale sodobne umetnosti (2016), Festival Unsound Poljska (2016) in Vienna Festival (2017).

LcpCBwqGIkk

Večer bosta uvedli producentki, didžejki, klubski promotorki in queer aktivistki Nina Hudej in NinaBelle, ki sta prepoznavni in tvorni soustvarjalki aktualne ljubljanske scene elektronske glasbe.

KnuyNSCt6qY

Na zadnjem koncertu (15. avgusta) se bosta predstavili dve slovenski zasedbi Drone Emoji in Balans, ki se ponašata s trenutno najbolj domislenimi pristopi v glasbi in performansu.

Drone Emoji je za debitantsko ploščo po mnenju Radia Študent prejel naziv plošča leta 2018. O njej so za Tolpo bumov zapisali: "Plošča je konglomerat nebroja različnih vplivov, referenc, stilov in glasbenih prijemov, dejanski ustvarjalec_ka za umetniškim imenom pa je enigma velikih razsežnosti. Gre za izjemen presek muzike in trendov v postfaktičnem letu 2019, ko je hkrati res vse in nič, vaporwave in samoironija sta mainstream norma, četudi sta trendovsko umrla že nekje leta 2012."

9VmClrmgeuc

Ljubljanski art dvojec Balans sestavljata Kristin Čona in Andrej Pervanje, ki se v eksperimentalni avdio-vizualni izkušnji poigravata s hipnotično ritmiko kitar, retro matrice in izzivalnega prepevanja o banalnostih vsakdanjega življenja, ki ga pogosto presekajo odmevajoči kriki ter ostro žvižganje. Letos sta pri ŠOP Records izdala svoj tretji album, ki lo-fi estetiko povezuje dadaističnimi, humornimi in angažiranimi besedili in s še večjim pogumom pri raziskovanju svojih inštrumentov in glasov.

1bTYWWgbjj8