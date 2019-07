Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo koncert južnoafriškega dua FAKA, pregledno razstavo Borisa Beje z naslovom Tišina v času hrupa, koncert Bowraina z godalnim kvartetom, 4. mednarodni filmski festival Kranjska Gora, ki bo v sedmih dneh ponudil več kot 70 filmov, zaključek Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva 2019, koncert legendarne ameriške progresivne metal skupine Queensrÿche.

Marey

Četrtek, 25. julij

V Galeriji Velenje bodo ob 19.00 odprli pregledno razstavo Borisa Beje z naslovom Tišina v času hrupa, na kateri bodo predstavljena dela od leta 2011 dalje, v katerih se avtor intenzivno in na več ravneh ukvarja s prevpraševanjem zvoka, z njegovo (vse)prisotnostjo oz. potencialno odsotnostjo, torej tišino. S tišino namreč začenja misliti in premišljevati šume, zvoke, glasove, glasbo na sebi lasten način. Preko readymadov in odlitkov v kovini in drugih naravnih materialih sledimo elementu loka, ki nas popelje v drugačno branje aktivnega člena godalcev. Dve novi prostorski instalaciji se v sedanjosti navezujeta na violinsko preigravanje v njegovem preteklem življenju.

Pred Mestno hišo Ljubljana bo ob 20.00 na drugem koncertu cikla Selekcija# v koprodukciji s festivalom Sonica nastopil južnoafriški duo FAKA, ki sta ga leta 2015 ustanovila Fela Gucci in Desire Marea. Umetnika raziskujeta kombinacijo različnih medijev, od zvoka, performansov v živo, literature, videa in fotografije, do ustvarjanja eklektične estetike, s katero izražata svoje ideje o temah, ki so osrednjega pomena za obstoj črnih queer teles. Za ogrevanje bo poskrbel domači dvojec Warrego Valles.

xHCN8bynfF0

Pred Galerijo Škuc Ljubljana bo ob 20.00 v okviru festivala Dobimo se pred Škucem nastopila srbska skupina Barka Dilo, ki raziskuje različne glasbene smeri. Skupina je sprva utemeljevala svoje skladbe na izročilu francoskih šansonov in glasb sveta, nato pa se je njen izraz razvijal v smereh folka in rocka, Lani so izdali prvi album Karta slučaja. Ob 22.00 bo sledila ljubljanska premiera predstave Saše Pavček Na valovih v režiji Alena Jelena, ki je nastala v koprodukciji SSG Trst in ŠKUC gledališča. V studiu radia Ljubljana mlad prekarni novinar gosti slavno operno divo. Humoren in provokativen pogovor prenašajo tudi na spletu, da bi razprodali pevkin koncert. Ko pa maske padejo, se odpirajo vprašanja o odgovornosti umetnika v današnjem svetu vojn, nasilja, ksenofobije in nacionalizma. Besedilo je nastalo na podlagi radijske igre Arija, ki je leta 2007 prejela nagrado "UNESCO – Mir in prijateljstvo med narodi" na mednarodnem festivalu v Iranu.

xSOAdnuVjBE

V Švicariji Ljubljana bo ob 21.00 v okviru Poletja v Tivoliju nastopil domači skladatelj, pianist in producent Bowrain, ki v avtorskih skladbah sooča elemente elektronske in akustične godbe, temelječe na klavirskih pasažah, cineastičnih aranžmajih in ambientalnih kompozicijah. Tokrat se mu bo na odru pridružil godalni kvartet v sestavi: Vita Kobal (violina), Matija Krečič (violina), Ema Kobal (violončelo) in Miha First (kontrabas).

dWoEhGG6PKE

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila avstrijska zasedba Baits, ki igra mešanico garažnega rock'n'rolla, grungea, surf rocka in fuzz popa.

oulH84-uuag

Petek, 26. julij

Na letnem vrtu Hostla Celica Ljubljana bo ob 21.00 nastopil Acamar Trio, ki se spogleduje s spiritualno jazz in free jazz glasbo 20. stoletja Johna Coltrana, Dona Cherryja, Art Ensemble of Chicago, Pharoaha Sandersa.

Sobota, 27. julij

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bo ob 20.00 potekala slovesnost ob zaključku Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva 2019, na katerem so letos sodelovali: Robert Canev (Bolgarija), Bojan Mavsar (Slovenija) in Aldo Shiroma Uza (Peru).

V Kavarni Kina Šiška Ljubljana bo ob 20.00 v okviru festivala Poletje v Šiški nastopil ambientalni švicarski dvojec Marey, v njuni glasbi pa najdemo tudi primesi elektronike in modernega trip hopa. Leta 2018 sta izdala prvenec Save Animals Eat People.

Add9bkDfV14

Od 27. julija do 3. avgusta bo v Kranjski Gori potekal 4. mednarodni filmski festival Kranjska Gora, ki bo v sedmih dneh ponudil več kot 70 filmov. V treh tekmovalnih sklopih se bo za nagrade potegovalo sedem igranih celovečercev, sedem dokumentarcev in deset kratkih filmov. Poleg tekmovalnega programa bo festival ponudil tudi več filmov v drugih sekcijah: Naši vrhovi (slovenski filmi), Skok čez plot (češki fokus), Nazaj k izviru (posvečena srbskemu režiserju Dušanu Makavejevu), Poglej in spreglej (manj znani oziroma spregledani filmi), predstavili pa bodo tudi filme s filmskih akademij. Kot posebni gost na festival prihaja ameriški igralec in režiser Crispin Glover (Vrnitev v prihodnost, Divji v srcu, The Doors, Charliejevi angelčki, Kaj žre Gilberta Grapa?...), ki se bo predstavil z dvodelnim dogodkom Crispin Hellion Glover’s Big Slide Show.

WXqWSyLkmyk

Nedelja, 28. julij

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 19.30 nastopila legendarna ameriška progresivna metal skupina Queensrÿche, ki bo tokrat predstavila najnovejši album The Verdict. Za ogrevanje bodo poskrbeli grški power metalci Firewind in nemški metalci MirrorPlain.

lcDYVKfjg7Q