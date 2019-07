Velika imena etno glasbe in jazza na Okarini

Na letošnjem Okarina Festivalu, ki bo od 23. julija do 3. avgusta potekal na Bledu, se bo zvrstilo 12 brezplačnih koncertov

Yemen Blues

Od 23. julija do 3. avgusta bo na Bledu potekal 29. Okarina Festival Bled, ki bo v dvanajstih dneh ponudil 12 brezplačnih koncertov vrhunskih glasbenih skupin in izvajalcev z vseh koncev sveta. Na festivalu bodo med drugim nastopili ameriška afrobeat zasedba Antibalas, Ravid Kahalani in zasedba Yemen Blues, legendarni jamajški jazz pianist Monty Alexander, ameriška roots rock zasedba Larkin Poe ter tunizijski jazz glasbenik Dhafer Youssef.

Festival se bo z dvema koncertoma začel na Blejskem gradu. Najprej bo 23. julija nastopila španska zasedba Vigüela, ki bo predstavila ljudsko glasbo, kot jo igrajo v vaseh, na veselicah in praznovanjih v provinci Castilla-La Mancha. Svojo glasbo ustvarja z ljudskimi inštrumenti in kuhinjskimi pripomočki, kot so npr. guitarros manchegos (male kitare iz pokrajine Castille-La Mancha), kastanjete, bobni z obodom, membranofoni zambomba, kitare, triangli, rabel (tradicionalno enostrunsko godalo), lutnje, lončki, steklenice, možnarji in ponvice. Naslednji dan se bo predstavila legendarna srbska etno skupina Legende, ki je bila ustanovljena leta 1988 v Beogradu.

OWbkvaoTGrg

Po uvodnih dveh dneh se bo festival preselil na jezersko promenado, kjer bo 25. julija nastopila ameriška afrobeat zasedba Antibalas, ki je v svoji karieri sodelovala z različnimi zasedbami in glasbeniki, med katerimi so tudi Angélique Kidjo, Jovanotti, Medeski Martin & Wood in Public Enemy. Dan pozneje ji bo sledila francosko-pakistanska glasbena naveza Markus & Shahzad Santoo Khan s fuzijo tradicionalnega pakistanskega kavalija in francoske elektronske glasbe.

ly8-4J3l4d0

V soboto, 27. julija se bo na festivalu predstavil Ravid Kahalani s svojo zasedbo Yemen Blues, ki v glasbi kombinira tradicionalne jemenske melodije ter funk, blues in jazz. Dan kasneje bo sledil nastop belgijske zasedbe Panta Rhei, ki v svoji glasbi spretno prepleta vplive tako romunskih, tradicionalnih flamskih skladb, kot poljskih ljudskih pesmi, angleških napevov in švedske melanholije.

BHC-OOMCf5A

V ponedeljek, 29. julija se bosta predstavili blejska glasbena šola Do re mi in glasbeni trio Sounds of Slovenia s slovensko ljudsko glasbo v sodobnih in živih priredbah. Naslednji dan 30. julija bo sledil nastop udarnega francoskega blues tria Delgres, ki jih glasbeno lahko uvrstimo med Alija Farko Toureja, Tinariwen in skupino Black Keys.

XwSH6JpQoWk

V sredo, 31. julija na festival prihaja legendarni jamajški jazz pianist Monty Alexander, nominiranec za grammyja in eden petdesetih največjih jazz pianistov vseh časov. Njegov repertoar obsega skladbe širokega jazzovskega spektra in jamajške glasbene izraznosti — tradicionalne ameriške pesmi ter blues, gospel in bebop, kalipso in reggae.

6fWDXwvdARQ

Za njim bo 1. avgusta oder zasedla ameriška roots rock zasedba Larkin Poe z glavnima vokalistkama sestrama Rebecco in Megan Lovell, ki se bo predstavila z udarnim bluesovskim zvokom električnih kitar in kitarsko tehniko bottleneck. Skupina je nastopila na festivalu v Glastonburyju leta 2014 in 2016 ter bila izbrana za "največje odkritje festivala Glastonbury 2014" po mnenju angleške revije The Observer.

Wy0RGsd2-JA

Predzadnji dan festivala 2. avgusta bodo nastopili italijanski Canto Antico, ki v svoji glasbi združujejo starodavne rituale in urbano zvočno podobo, glasbene predloge iz 70. let 20. stoletja ter črnske ritme neapeljske subkulture. Festival bo zaključil tunizijski jazz glasbenik, mojster ouda, arabske različice oziroma predhodnika lutnje, Dhafer Youssef.

K9INsERNFUo