REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Klubu Monokel bo potekal 42-urni maraton, na katerem bodo nastopili: Estera, Commercial Break, B L N, Katcha, Maša, NinaBelle, Nina Hudej, Philip IV, Pobalnika, Volk, Annarch, Duki, m00sh, Gašper Torkar, Tetsuo, v Dvorani Gustaf pa Kryptønight: The Jump Up Frenzy, kjer bodo za zabavo poskrbeli Dominus Diaboli, Wooga, Kryptønite, No Comply, Skinitch.

Petek, 26. julij

(13.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Ustanova: 42-urni maraton (Estera, Commercial Break, B L N, Katcha, Maša, NinaBelle, Nina Hudej, Philip IV, Pobalnika, Volk, Annarch, Duki, m00sh, Gašper Torkar, Tetsuo; VJ: Periklea, Error)

FjVaXTrBOaY

(17.00): Big Nose Store Ljubljana: Sunstrumental Vol. 2 Release (praznovanje izida nove 7'' vinilke Sunnysuna + Bakto, Felis Catus, K'Pow, Nixon, Tschimy)

m7UjB78wOVw

(18.00): Klub rečnih kapitanov Ljubljana: Pre(d)zabavno druženje n°6 (Juki)

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Junker)

(20.00): Žmauc Ljubljana: Bakto (DJ set)

(21.00): Coco Cafe Portorož: Art of Night (Dimiz)

(22.00): Letni vrt & Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Rapetek 150: Rapiknik (Supastar, Nasty Mad Flava, K'Pow, White AF)

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Kryptønight: The Jump Up Frenzy (Dominus Diaboli, Wooga, Kryptønite, No Comply, Skinitch)

OlpbMWM83kM

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Fairy Queen Garden Party (DJ Duki)

(23.59): Moment Bar Ljubljana: The Residency at Moment Bar (Mijovic, Nixterix, Lakmi, Suano)

Sobota, 27. julij

(12.00): Letni kino Velenje: Festival nasedlega kita 2019 (Bombyx Lori, DJ Mrigo, Nesesari Kakalulu, .čunfa, Blu3)

9kKVPmpqpKY

(21.00): Coco Cafe Portorož: For The Love Of House Music (Exo Beltram)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Bollywood & Bhangra Night (Shanti Priya, DJ Borsan)