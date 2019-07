Maribor je prihodnost

Po ljubljanski seriji dokumentarnih fotografij, sta Robert Marin in Matjaž Rušt sedaj posnela še mariborsko

V Galeriji K18 v Mariboru bodo 29. julija ob 19.00 odprli razstavo Roberta Marina in Matjaža Rušta z naslovom Maribor is the future, ki je nastala na njuni enomesečni rezidenci, predstavljena pa bo v obliki intervencije v javni prostor na fasadi galerije in s tiskano publikacijo - magazinom, ki bo vseboval celotno serijo. Roberta Marina in Matjaža Rušta v tandemu poznamo predvsem po projektu "Najlepše mesto na svetu". Gre za serijo dokumentarnih fotografij, ki v obliki fotobloga nastaja od leta 2014 in je bila med drugim predstavljena tudi kot tiskana publikacija, vsebinsko pa je vezana na Ljubljano, kjer fotografa živita.

Osnovno izhodišče projekta je geslo ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, s katerim ta pozitivno afirmira cilje mestne razvojne politike. Avtorja z zajemanjem melanholičnih in absurdno delujočih motivov z družbenega obrobja reflektirata realnost in tako gledalca soočata z estetiko, ki predstavo o najlepšem mestu na svetu – Ljubljani, prizemljuje s surovo neposrednostjo. Soroden projekt naslovljen "Mesto miru" sta avtorja izvedla tudi na kratki rezidenci v Slovenj Gradcu.

O projektu je v Mladini pisal tudi Marjan Horvat

V Mariboru sta avtorja za naslov izbrala ponarodeli slogan "Maribor is the future", ki ga je leta 2011 zasnoval tandem Sonda in tako se serija s tem uvršča na dolg seznam projektov in iniciativ, ki so v osmih letih nastali pod tem imenom. Med najvidnejšimi so spletni portal nevladnih organizacij, kulturniški podcast, izobraževalna publikacija za otroke, slogan festivala dokumentarnega filma in turistična platforma, ki povezuje mariborske parcialno delujoče akterje in razpršene vsebine v kulturi in turizmu.

Analogne fotografije, ustvarjene s fotoaparati za enkratno uporabo, včasih tudi dobesedno mimogrede, zajemajo sicer težko opazne intimne detajle ali izpostavljajo motive, ki delujejo uprizorjeno. Mariborska serija nas sooča z ostarelimi, brezdomci, ekscentriki, degradiranimi področji, zakritimi ali zazidanimi okni in v primerjavi z ljubljansko deluje manj urbano. V nasprotju z ljubljanskim ciklom je tukaj zaznati odsotnost underground glamurja, obscenih prizorov in deljenih intimnosti, kar je morda pogojeno s kratkim obdobjem, ki sta ga avtorja preživela v mestu, ali pa dejansko govori o razliki med obrobjem prestolnice in obrobjem, četudi drugega največjega, še vedno perifernega Maribora.

Robert Marin dela kot novinar, na Filozofski fakulteti pa končuje študij sociologije kulture in zgodovine. Sodeloval je na številnih skupinskih razstavah sodobne slovenske fotografije in na samostojnih razstavah (Muzej sodobne umetnosti, Ljubljana, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, Kulturni centar Beograda, Beograd).

Matjaž Rušt v zadnjih desetih letih deluje kot dokumentarni fotograf, v središču njegovega zanimanja pa so ljudje in različni marginalni pojavi v sodobni družbi. Na Oddelku za fotografijo Visoke šole za storitve – VIST zaključuje študij fotografije, izpopolnjeval pa se je tudi na številnih delavnicah, kot so DokuPhoto, Noor Masterclass, VII Agency Masterclas itd. Svoje delo je predstavil doma in v tujini ter zanj prejel nagrade Slovenia Press Photo in Društva novinarjev Slovenije. Dela iz njegovega cikla "Novi svet" so vključena tudi v stalno zbirko Moderne galerije v Ljubljani.