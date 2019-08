Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo mednarodni festival kratkega filma SHOTS, mračno apokaliptično zombi komedijo Mrtvi ne umirajo v režiji Jima Jarmuscha, 2. Castle Kolpa Music Festival, na katerem bo nastopilo 30 tujih in domačih skupin ter 20 DJ-ev, zaključek Okarina Festivala Bled s koncertom tunizijskega jazz glasbenika Dhaferja Youssefa.

Četrtek, 1. avgust

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 v okviru cikla Domorodni četrtki nastopil trip hop/art pop dvojec Bombyx Lori, ki bo predstavil svoj prvenec Little Gifts From The Universe.

Na Jezerski promenadi Bled bo ob 20.30 v okviru 29. Okarina Festivala nastopila ameriška roots rock zasedba Larkin Poe, v kateri vloga glavnih vokalistk pripada sestrama Rebecci in Megan Lovell. Zaradi živahnih južnjaških harmonij, udarnih ponavljajočih motivov električnih kitar in kitarske tehnike bottleneck članici zasedbe pogosto imenujejo kar "mlajši sestri bratov Allman".

V Slovenj Gradcu bo od 1. do 3. avgusta potekal mednarodni festival kratkega filma SHOTS. V treh večerih bo pred dvorcem Rotenturn prikazanih 22 kratkih filmov iz 14-ih držav.

V Kinodvoru Ljubljana bo do 7. avgusta na ogled mračna apokaliptična zombi komedija Mrtvi ne umirajo, ki jo režiser Jim Jarmusch prežame z ekološkimi podtoni ter navdahne s svojo značilno mešanico melanholije in čudaškega humorja.

Do 4. avgusta bo v Fari pri Kostelu potekal 2. Castle Kolpa Music Festival, na katerem bo na treh odrih nastopilo 30 tujih in domačih glasbenih skupin in 20 DJ-ev, med njimi Skindred, Soulfly, DUB FX, Inner Circle, Asian Dub Foundation, Goran Bare & Majke, Psihomodo Pop, DJ Sander Van Doorn, DJ Jay Hardway, DJ Umek in drugi.

V Galeriji Simulaker Novo mesto je do 10. avgusta na ogled video in interaktivna prostorska instalacija Ping Pong avtorja, ki deluje pod psevdonimom name: Umetnik je s soigralcem 17. aprila 2019 odigral ping pong čez panelno ograjo, ki jo je leta 2017 ob slovensko-hrvaški meji neposredno ob reki Kolpi postavila Republika Slovenija, da bi preprečila ali vsaj otežila ilegalno prečkanje imigrantov. V delu z zbadljivim humorjem premleva fenomen ograjenih državnih meja ter reševanja meddržavnih problematik, ki se pogosto prelevijo v neskončno trajajoče situacije podajanja predlogov, pogojev, ultimatov, pozivov, osnutkov, namigov od ene k drugi partiji na področju državnih, gospodarskih, verskih in bio politik.

Petek, 2. avgust

Pred Klubom Božidar Ljubljana bo ob 20.00 nastopila skupina Jimmy Barka Experience, ki je v začetku maja izdala malo ploščo Three Piece Puzzle. Za ogrevanje pred koncertom bo poskrbel DJ Woo-D.

V CSK France Prešeren Ljubljana bodo ob 20.00 v okviru festivala TrNOVfest nastopili Rambo Amadeus & Five Winnetous in Le Serpentine.

Na Starem placu Cerkno bo ob 21.00 v okviru 24. Festivala Keltika nastopila argentinska zasedba La Fanfarria del Capitán, ki je nastala leta 2004. Svoj slog so poimenovali fanfarria latina, vanj pa poleg latinskoameriških zvrsti in slogov namešali še ska, rock, balkansko tradicionalno glasbo in reggae.

Sobota, 3. avgust

Na Jezerski promenadi Bled bo ob 20.30 v okviru 29. Okarina Festivala nastopil tunizijski jazz glasbenik Dhafer Youssef, mojster ouda, arabske različice oziroma predhodnika lutnje.

