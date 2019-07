Družbeno-politični rituali

Na šesti izvedbi festivala Fotopub bo predstavljena vrsta novih projektov, ki na kritičen način preizprašujejo, kako različni družbeno-politični rituali sodelujejo pri tvorbi novih pomenov in kako te pomene oblikujejo strukture moči

Luka Cvetković: Everything Burns, 2019

© osebni arhiv

V Novem mestu bo med 31. julijem in 4. avgustom potekal festival Fotopub, katerega cilj je "prepoznavanje kvalitet uveljavljajočih se umetnikov in odpiranje prostora za neodvisno raziskovanje, eksperimentiranje in nekonvencionalne kuratorske prakse". Festival je bil leta 2014 rekonceptualiziran in se mu je od tedaj uspelo uveljaviti kot mednarodna platforma za promocijo, spodbujanje in razvoj najbolj inovativnih umetniških dejavnosti onkraj meja sodobnih umetnosti in kultur.

Po besedah organizatorjev šesta izvedba festivala ponovno preizprašuje in širi ustaljene meje umetniških, kuratorskih in geografskih diskurzov. Na festivalu prihaja do združevanja mednarodnih umetnikov in kuratorjev, ki ustvarjajo na presečiščih med sodobnimi vizualnimi umetnostmi, novimi mediji in tehnologijo. Letos bo na Fotopubu predstavljena vrsta novih projektov, ki na kritičen način vznemirjajo in preizprašujejo, kako različni družbeno-politični rituali sodelujejo pri tvorbi novih pomenov in kako te pomene oblikujejo strukture moči. Razstave posredno tematizirajo neskladje med fikcijo in resničnostjo, ki lahko postane orodje konstruiranja kolektivnih in individualnih identitet skozi vizualne in popularne kulture ter informacijske tehnologije, ki so pogojene z divjim kapitalizmom.

Na letošnjem festivalu se bo zvrstilo 6 razstav, 3 projekti, kuriran večerni glasbeni program in Fotopub Portfolio Review, ki bo v Novo mesto pripeljal znane umetnike, kuratorje, založnike, in novinarje iz mednarodne umetniške scene. Letos bo 27 umetnikov in kuratorjev iz 11-ih držav predstavljalo svoje delo izključno v nekonvencionalnih in/ali zapuščenih prostorih v mestnem središču, novomeške ulice pa bodo prizorišče specifičnih instalacij in performansov.

Festival bo 31. julija ob 20.00 odprla razstava z naslovom 1999 – The Oracle Told Me I'd Fall in Love with the One, ki jo je kurirala Natalija Paunić, v njej pa sodelujejo Milica Mijajlović, Rafal Zajko, Tamara Spalajković in Luka Cvetković. Osredotoča se na dva navidezno nepovezana dogodka, ki sta se odvila leta 1999 – svetovno premiero filma Matrica in bombardiranje Beograda s strani zveze NATO. Prostorsko specifična instalacija preizprašuje pojma dobrega in zla in ambivalenten konstrukt resničnosti, ki jo ogrožajo geopolitični interesi, strah in osebna varnost.

Rafal Zajko: Shedded, 2018 (fotografija instalacije v razstavi “Into the Core”, White Crypt, London)

© osebni arhiv

Letošnji Fotopub ponuja tudi posebno serijo razstav Fotopub Repete, zato so povabiil štiri umetnike, ki so že sodelovali na preteklih petih edicijah. The Cool Couple iz Italije bo na festivalu sodeloval s performansom Karma Fails, umetnim studiem za meditacijo Meditation Is Visualization in participatorno skulpturo Turborage, instalacijo stebrov iz mehkega betona, na katerih lahko obiskovalci sproščajo svoje frustracije z leseno palico ali baseballskim kijem.

The Cool Couple: Karma Fails, 2016 - še traja (performans, Museo del Novecento, Milano, november 2017)

© osebni arhiv

Na festival se vrača tudi Britanec Mark Farid z razstavo Poisonous Antidote, ki je postavljena tako v spletnem kot galerijskem okolju in proučuje, kako intimno je mogoče razumeti človeka – njihov humor, značaj in način razmišljanja – skozi njegov digitalni odtis. Nizozemski umetnik Thomas Kuijpers bo predstavil projekt When the Twins Were Still Beautiful, katerega izhodiščna točka je slika neznanega umetnika, na kateri je upodobljen newyorški World Trade Center, ki ga je navdihnila k temu, da je začel sestavljati arhiv podob in predmetov, ki upodabljajo dvojčka. S tem projektom preizprašuje moč podob, katerim smo izpostavljeni, in kakšno moč ima medijska predstavitev travmatičnih in nasilnih dogodkov na njihov psihološki učinek.

Mila Panić, Đejmi Hadrović in Saša Tatić bodo vse dni festivala izvajale Rocking Chairs, participatorni performans, med katerim bodo s performativno gesto ustvarile prostor za javno debato o aktualnih družbenih, političnih in ekonomskih problemih. Dobitnik nagrade Fotopub Portfolio Prize 2018 Danilo Milovanović bo predstavil nekaj svojih najnovejših umetniških del, ki raziskujejo odnose med pojavi, opaznimi v javnem prostoru, in možnostmi njihovega razstavljanja.

Đejmi Hadrović: Zahida Is a Feminist, 2016

© osebni arhiv

V okviru festivala bo na umetniški rezidenci transdisciplinarna glasbena skupina Container Doxa, ki bo skozi participatorni performans raziskovala povezanost jezika, zvoka in vizualnih kod. Poleg nje bodo v glasbenem programu sodelovali še Balans, Kukla, Kalu & The Gradient, Gabi, Loutseau in Some1else. Program bo zaključila tretja izvedba programa Fotocubs Mentorship Programme s skupinsko razstavo, ki so jo zasnovali in izvedli lanskoletni prostovoljci Luca Marcelli, Peter Kolárčik, Michael Kelly, Rok Hudobivnik, kurirali pa Deja Bečaj in Samra Šabanović.