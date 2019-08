REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Pritličju bo na Poletnem celovečercu nastopil DJ Volk, na Letnem vrtu in v Gala hali bo v petek potekala 123. edicija serialke Zeleno sonce, na kateri bosta nastopila DJ Kool S in Udo Brenner, v soboto pa gala banket oddaje Zlati gol, na katerem bodo za zabavo poskrbeli Borsaleano, DJ Ip Man, DVS, Junker, Mike, Prijateljica, Šuljo, Terranigma in Trinidad.

Petek, 2. avgust

(18.00): Žmauc Ljubljana: Terranigma aka Freeverse (DJ set)

(19.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Volk)

(20.00): ČinČin Ljubljana: L·S·T (DJ set)

(21.00): Letni vrt & Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno Sonce 123: Summer Breeze (DJ Kool S, DJ Udo Brenner)

R2S9ICM2hDY

(21.00): Coco Cafe Portorož: Deep Motion (Sputnik)

lyMBCm06-Y8

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: GPN GPN + frendi vol. 2 (DJ Đi Đej aka GPN GPN, DJ Captain Energy Crew, DJ Piču)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Under the sea (DJ Dani)

Sobota, 3. avgust

(20.00): Letni vrt & Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zlati gol Gala banket (Borsaleano, DJ Ip Man, DVS, Junker, Mike, Prijateljica, Šuljo, Terranigma, Trinidad)

(21.00): Coco Cafe Portorož: Art of Night (DIMIZ)