Festivalsko dogajanje ob reki Kolpi

Na drugi ediciji Castle Kolpa Music Festivala bodo med drugim nastopile skupine Skindred, Inner Circle, Soulfly, Asian Dub Foundation ter DJ-ji Sander Van Doorn, Jay Hardway in Umek

Skindred

V Fari pri Kostelu bo od 31. julija do 4. avgusta potekal 2. Castle Kolpa Music Festival, na katerem se bo na treh odrih (Dragon Stage, Arena Experience, Oder na plaži) predstavilo 30 tujih in domačih glasbenih skupin in 20 DJ-ev. Potekale bodo tudi številne spremljevalne dejavnosti, kot so stand up predstave, športne igre, kreativne delavnice, projekcije dokumentarnih glasbenih filmov. Kot uvod v letošnji festival bo na predvečer 31. julija potekal Akustični večer pod zvezdami, na katerem bodo nastopili Tabu, Društvo mrtvih pesnikov, MRFY in Fed Horses.

Prvi dan festivala (1. avgusta) bodo na Dragon Stageu nastopili avstralski DUB FX, slovita britanska heavy metal skupina Skindred, slovenski skupini Elvis Jackson in Noctiferia, legendarni hrvaški rokerji Goran Bare & Majke in Irdorath. Na odru Arena Experience pa se bodo predstavili razvpiti nizozemski DJ Sander Van Doorn, Jimmy Clash, Petar Dundov, Sasha Mikac, Arsello in drugi.

Petkov večer (2. avgusta), bodo Dragon Stage zaznamovali nastopi domačih rock velikanov Siddharta, jamajške reggae skupine Inner Circle, slovite hrvaške zasedbe Psihomodo Pop, domače punk rock skupine Pankrti ter Multiball in Back Ivy, na elektronskem odru Arena Experience pa bo nastopil sloviti Jay Hardway, ob njem pa Galoski, Avadox, Saberz, Sid Cisse in drugi.

V soboto (3. avgusta) bo potekal veliki finale festivalskega programa. Na Dragon Stageu bodo nastopili hrvaški Parni Valjak, ameriška metal skupina Soulfly z razvpitim Maxom Cavalero iz skupine Sepultura, slovita angleška rapcore, dub, dancehall in ragga skupina Asian Dub Foundation, argentinski La Fanfarria Del Capitan ter domači Captain Morgan's Revenge in Jaja Bojz, Arena Experience pa bo gostila svetovno znanega didžeja Umeka, ob njem pa bodo nastopili še Sylvain, Veztax, Wattex, TGW, Busta Row in drugi.

